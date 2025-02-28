'Askeri Hastaneler' Meclis Gündeminde

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili İdris Şahin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanıtlaması istemiyle sunduğu soru önergesinde, askeri hastanelerin yeniden açılması veya T.C. Millî Savunma Bakanlığı'na devredilerek işler hale getirilmesinin büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, bu konunun son günlerde yeniden gündeme geldiğini ifade etti.

Şahin, 2016 yılında askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığı'na devredildiğini hatırlatarak, askeri sağlık personelinin silahlı kuvvetler için önemli bir unsur olduğunu vurguladı. Bu sürecin kesintiye uğramasının ardından, askeri hastanelerin yeniden TSK'ya devri konusunun ciddi şekilde değerlendirilmeye alındığını belirten Şahin, Milli Savunma Bakanı Güler'e şu soruları yöneltti: "Askeri hastanelerin tekrar TSK'ya devri konusu ne kadar gerçek?" ve "Devir gerçekleşecekse tahmini tarih nedir?"

Ayrıca, 2016 yılında 26 ilde hizmet veren 32 hastane ve 1 rehabilitasyon merkezinin hangi kısmının geri devredileceğini de sordu.