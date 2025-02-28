Bakan Fidan'dan ABD'ye Kritik Çağrı! 'Türkiye İçin Tehdit Oluşturan Terörü Desteklemeyi Bıraksın'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar merkezli Al Jazeera Arabic'te katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin ABD'nin teröre yönelik tutumuna ilişkin beklentileri hakkında da konuşan Bakan Fidan Amerika’nın terör örgütü PKK’yı desteklememesi gerektiğini belirtti.

Bakan Fidan, Suriye'de terör örgütü PKK’nın kendisine ait bir yönetim ve güç alanı istediği için yeni yönetimle uyuşmasının mümkün olmadığını ifade etti. Bakan Fidan, barışçıl bir yöntem bulunmasını umduğunu belirtti.

'PKK ARAPLARIN OLDUĞU YERİ İŞGAL ETTİ'

Türkiye'nin tavsiyesinin herkesin anayasal vatandaşlıktan eşit şekilde yararlanması olduğunu vurgulayan Bakan Fidan şöyle konuştu: PKK ve bağlı unsurların Suriye'nin topraklarının üçte birini işgal ediyor olması, ki bunların büyük çoğunluğu Arap şehirleri, yani Arapların olduğu yeri PKK işgal etmiş durumda. Bununla da kalmamış, petrolün ve doğal gazın olduğu yerlerin üstüne çökmüş durumda. Buradan petrol ve doğal gazı alıyor, Suriye halkına parayla satıp Irak'taki, İran'daki, Türkiye'deki PKK eylemlerine para gönderiyor.

Kaynak: AA