İki Bakandan Ortak Açıklama; 'BRICS İçin Türkiye'ye Üyelik Teklifi Gelmedi'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ankara’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Görüşme, Rusya-Ukrayna savaşının üçüncü yıl dönümünde gerçekleşirken, iki bakan ortak bir basın açıklaması yaptı. Fidan, savaşın diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, ABD’nin savaşı sona erdirmeye yönelik yeni girişimine önem verdiklerini belirtti. Ayrıca, savaşın farklı coğrafi bölgelerde de olumsuz etkiler yarattığını ifade etti.

Türkiye’nin Ukrayna’daki savaşın sona ermesi için aktif bir rol oynadığını belirten Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuda büyük bir hassasiyet gösterdiğini ifade etti. Türkiye’nin her zaman barışa katkıda bulunmaya hazır olduğunu dile getiren Fidan, savaşın sona ermesi için gerekli diplomatik girişimlerin sürdüğünü söyledi.

GAZZE DE KONUŞULDU

Görüşmede, Gazze’deki son durum da ele alındı. Fidan, bölgede kalıcı bir ateşkesin sağlanmasının şart olduğunu vurgularken, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun savaşı yeniden başlatma ihtimali karşısında derin endişe duyduklarını dile getirdi. Fidan ayrıca, Suriye’nin toprak bütünlüğüne verdikleri önemi hatırlatarak, terör örgütlerinin bölgede yuvalanmasına asla müsaade etmeyeceklerini söyledi. Türkiye’nin güvenlik gerekçelerine herkesin saygı göstermesi gerektiğini belirtti. Fidan, Filistinlilerin ve İsraillilerin kendi devletine sahip olduğu, egemenlik haklarına saygı duyulan bir çözümün önemine dikkat çekti. Netanyahu yönetiminin İsrail’in yayılmacı politikalarını sürdürdüğünü, özellikle Batı Şeria’nın ilhak edilmeye çalışıldığını belirtti.

"ZELENSKIY TUTARSIZ"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise Türkiye ile enerji, finans, ulaşım ve turizm sektörlerinde iş birliği konularını görüştüklerini ifade etti. Akkuyu Nükleer Santrali projesine dair çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Lavrov, savaşın sona ermesi için kesin bir sonuca ulaşılması gerektiğini söyledi. Lavrov, Ukrayna lideri Zelenskiy ve Avrupa ülkelerinin tutarsız bir politika izlediğini, ancak ABD’nin tutarlı bir görüş ortaya koyduğunu kaydetti.

İKİ BAKANDAN ORTAK AÇIKLAMA

Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bugün Rusya Ukrayna savaşının 3. yıl dönümü. Savaşın bir an evvel sona ermesini istiyoruz. Savaşa diplomasi yoluyla çözüm bulunmasını destekliyoruz.

Savaşın 4. yılına girerken ABD tarafından başlatılan ve savaşı sona erdirmeyi amaçlayan bir girişim mevcut. ABD'nin yeni girişimine sonuç odaklı bir yaklaşım olarak büyük önem atfetmekteyiz.

Bu savaş farklı coğrafyaları da olumsuz etkiliyor. Gazze'deki son durumu da ele aldık. Ateşkesin kalıcı hale gelmesi gerekmektedir. Netanyahu'nun savaşı tekrar başlatma ihtimali karşısında derin endişe duyuyoruz.

Sayın Lavrov ile Suriye konusunu da konuştuk. Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda tavrımız net. Terör örgütlerinin Suriye'de yuvalanmasına göz yummak söz konusu dahi olamaz. Türkiye'nin güvenlik gerekçelerine herkesin saygı göstermesini bekliyoruz.

Cumhurbaşkanımız Ukrayna'daki savaşın durması konusunda büyük bir hassasiyet göstermekte. Türkiye savaşın başlangıcından itibaren bu yönde çalışıyor. Prensip itibariyle Türkiye barışa katkıda bulunacak her türlü adımı atmaya hazırdır. Burada şu anda ortaya nasıl bir manzara çıkacak ve nasıl bir kompozisyona ihtiyaç olacak burada biz hazırlıkları yaptıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız karar verecektir. Türkiye her zaman için her zaman kolaylaştırıcı, hızlandırıcı rolü oynamaya hazır. Amacımız bir an önce bu yıkıcı savaşın durması ve yaraların sarılması.

Filistinlilerin ve İsraillilerin kendi devletine sahip olduğu ve kimsenin birbirinin egemenliğine, toprağına göz dikmediği bir atmosfer. Bu krizin bir fırsatı doğurabileceği, iki devletli bir çözümün bir alternatif haline geldiğini söylemiştik. Fakat gelişen olaylar karşısında gördüğümüz şey Netanyahu, var olan olayları İsrail'in yayılmacılığı için kullanmaktalar. Batı Şeria provoke edilerek ilhak edilmeye çalışılıyor. Biz uzun yıllardır biliyoruz ki İsrail özellikle sınır ülkelerinde bir zayıflık, istikrarsızlık yaratmak konusunda bir proje geliştirmiş durumda.

Bizim tavsiyemiz hala fırsat varken bu politikalardan İsrail yönetiminin vazgeçmesi. Aksi taktirde her şeyi kontrol altına aldığınızı düşünürsünüz ama beklemediğiniz bir noktada başka bir kriz kendisini gösterir.

Lavrov'un açıklamaları şöyle oldu:

Sayın Fidan ile saatlerce müzakerelerde bulunduk. Son görüşmemiz G20 toplantıları çerçevesindeydi. Enerji, finans, ulaşımda ve turizm sektöründe iş birliğimizi konuştuk. Akkuyu'daki nükleer santral konusunda da görüşmeler gerçekleştirdik. En hızlı şekilde bu reaktörlerin devreye girmesi için çalışıyoruz. Çalışmalar 24 saat devam ediyor.

Zelenskiy'nin fikirleri sık sık değişiyor, Avrupa ülkelerinin de fikirleri sık sık değişiyor. Bu noktada ABD'nin görüşü tutarlıdır. Kesin sonuca ulaştığımız zaman bu savaş duracak.

"BRICS'TEN ÜYELİK TEKLİFİ GELMEDİ"

Bakan Fidan, Rusya'dan bir gazetecinin Türkiye'nin BRICS'e olası üyeliğine ilişkin sorusuna, "Bildiğiniz gibi Türkiye egemen bir ülke olarak uluslararası ekonomik iş birliğine oldukça önem vermektedir" dedi. Türkiye'nin uzun yıllar süren AB üyelik sürecine işaret eden Fidan, "Üyelik müzakereleri bir noktada donmuş durumda. Bunu kimse açıktan söylemiyor ama vaziyet bu." ifadelerini kullandı.

BRICS'in yeni üye alımını dondurmuş durumda olduğunu vurgulayan Bakan Fidan, "Üyelik teklifi bize gelmedi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi