Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Belli Oldu

Tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yerine başkan vekili seçilen CHP'li Ahmet Şahin'in tutuklanması üzerine yapılan seçimleri CHP'nin adayı Hakan Çebi kazandı.

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Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Belli Oldu
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CHP'li belediyelere art arda operasyon gerçekleşirken, tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yerine başkan vekili seçilen CHP'li Ahmet Şahin de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonda soruşturmada tutuklanmıştı.

Görevden uzaklaştırılan Şahin'in yerine bugün Belediye Meclis'inde seçim yapıldı. Belediye başkanvekili üçüncü turda belli oldu.

20 oy ile CHP'nin adayı Hakan Çebi belediye başkanvekili seçildi.

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Kaynak: ANKA

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