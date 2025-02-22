İstanbul’da Korkutan Anlar! Bir Binaya Yıldırım Düştü, Yaralı Var

Saat 14.00 civarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Penguen Sokak'ta meydana gelen olayda, binanın çatısına yıldırım düştü. Çatıdan düşen parçalar, alt katta park halindeki araçların üzerine düşerek zarar verdi. Bir parça, yoldan geçmekte olan Arda Yaşar’ın (23) koluna isabet etti. Olayın şokunu yaşayan çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kişi hastaneye kaldırıldı.

Bölgedeki güvenlik önlemleri alındı ve olayla ilgili incelemeler devam etti. O anları anlatan mahalle sakinleri, yıldırımın binanın köşesine düştüğünü ve çatıdan kopan parçaların araçlara ve bir kişiye zarar verdiğini belirtti.

GÖRGÜ TANIKLARI O ANLARI ANLATTI

Ali Güntulu, "Bir tane çocuk kolundan yaralandı. Muhtemelen üzerine tuğla düştü. Yıldırım çarpması sonucunda binadan parçalar döküldü. Arabaların bazıları perte çıktı. Yaralanan çocuğu ambulans geldi, götürdü. Binada tam köşeye yıldırım düştü. Şu an ekipler geldi, müdahale ediyorlar" diye konuştu.

Necmeddin Kurt, "Yıldırım binanın köşesine düştü. Buraları aydınlattı. Çatıdan parçalar, tuğlalar düştü. 5-6 araç hasar gördü. 1 çocuk kolundan yaralanmış. Parça düşünce kafasına gelmemesi için kolunu kullanmış. Ambulans geldi, onu götürdü. Ben balkondaydım. Elektrikler kesildi. Aniden oldu, buralar hep aydınlandı" ifadelerini kullandı

Kaynak: İHA