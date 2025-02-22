Türkiye'den Gönderilen Asma Yaprağında 'Zehir' Tespit Edildi: Sınırdan Geçemedi, İade Edildi

Geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği’nin gıda güvenliği kontrol sistemi olan Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) üzerinden en çok bildirim alan ülke, Türkiye oldu. ülke oldu. Pestisit kalıntıları ve yüksek aflatoksin seviyesi gibi nedenlerle pek çok ihracat ürünü sınırdan geri dönüyor. Sınırdan geçemeyen ürünlere bir yenisi eklendi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun RASFF sistemi internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre Türkiye'den Hollanda'ya gönderilen 'salamura asma yaprağı'nda zehir tespit edildi. Pestisit kalıntısı bulunan salamura asma yaprakları, 'çok ciddi' olarak sınıflandırıldı ve sınırdan geri gönderildi.

Geçtiğimiz günlerde yine Hollanda'ya gönderilen salamura asma yapraklarına pestisit tespit edilmiş ve bu ürünler de sınırı geçememişti.