Hatay'da Soba Faciası, Evde Mahsur Kalan Adam Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Antakya ilçesinde elektrik soba dehşet saçtı. Sobadan çıkan yangında evde mahsur kalan Tahis Keser hayatını kaybetti. Keser'in cenazesini Adli Tıp Morguna kaldırdı.

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Hatay'da Soba Faciası, Evde Mahsur Kalan Adam Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Antakya ilçesinde Dikmece Mahallesi'nde korkunç bir olay yaşandı. Elektrik sobasından kaynaklı yangında mahsur kalan Tahir Keser, hayatını kaybetti.

Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Hatay'da Soba Faciası, Evde Mahsur Kalan Adam Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken Keser'in cansız bedenini sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, Keser'in cenazesini Adli Tıp Morguna kaldırdı.

Kaynak: İHA

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