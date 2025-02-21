Nasuh Mahruki'ye Verilen Ceza Belli Oldu

Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Mahruki ve avukatı hazır bulundu.

"SÖYLEDİKLERİMİ HERKES DİLE GETİRİYOR"

Savunmasında suçlamaları kabul etmediğini belirten Mahruki, paylaşımlarının bilgi değil, yorum içerdiğini vurguladı. "Mahkemeye sunduğum belgeler incelenmemiş. Söylediklerimi Türkiye'de birçok kişi dile getiriyor, ben söylediğimde mi suç oluyor?" diyerek beraatini talep etti. Avukatı da müvekkilinin suç işlemediğini belirterek beraat talebinde bulundu.

Son sözü sorulan Mahruki, "Üç defadır mahkemeye geliyorum, mahkeme benim yanıltıcı bilgiyi paylaşmayacağını biliyordur. Beraat edeceğime inanıyorum çünkü suç işlemedim" diye konuştu.

11 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI

Mahkeme, Mahruki’yi 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırırken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Böylece Mahruki’nin cezası, belirlenen denetim süresi içinde herhangi bir suç işlememesi halinde infaz edilmeyecek.

Kaynak: İHA