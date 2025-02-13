Nasuh Mahruki'den Korkutan Deprem Uyarısı: İlk 72 Saate Dikkati Çekti

Ege Denizi'nde son dönemde meydana gelen depremler, Türkiye'ye acı gerçeği bir kez daha hatırlattı. AKUT'un kurucusu Nasuh Mahruki, "İlk 72 saat boyunca devlet yetişemeyebilir" diyerek alınması gereken tedbirlere dikkat çekti. Deprem çantasının her zaman hazır bulundurulması gerektiğini söyleyen Nasuh Mahruki, deprem anında yapılması gerekenleri de anlattı.

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Nasuh Mahruki'den Korkutan Deprem Uyarısı: İlk 72 Saate Dikkati Çekti

AKUT'un kurucusu, profesyonel dağcı ve yazar Nasuh Mahruki, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin "Deprem" temalı programda konuştu. Deprem çantasının her zaman hazır bulundurulması gerektiğini vurgulayan Nasuh Mahruki, "İlk 72 saat boyunca devlet yetişemeyebilir. Kendi başımızın çaresine bakmamız gerekebilir. O 72 saat içinde ihtiyaç olabilecek yiyecek, su, kronik hastalarda ilaç olmalı. El feneri olması gerekir" dedi.

ZAMAN YÖNETİMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Arama kurtarma çalışmalarında zaman yönetiminin çok önemli olduğuna vurgu yapan Nasuh Mahruki, özellikle deprem gibi afetlerde zamana karşı yarış verildiğini söyledi. Türkiye’nin depremin acı yüzüyle 17 Ağustos 1999 Depremi’yle yüzleştiğini belirten Mahruki, deprem çantasına dikkat çekti.

Nasuh Mahruki'den Korkutan Deprem Uyarısı: İlk 72 Saate Dikkati Çekti - Resim : 1

Deprem çantasının her zaman hazır bulundurulması gerektiğini dile getiren Mahruki, şöyle devam etti:

"Kitlesel afetlerde profesyonel ekiplerin, her enkaza ulaşabilmesi 72 saat veya daha fazla zaman alabilir. İlk 72 saat boyunca devlet yetişemeyebilir. Kendi başımızın çaresine bakmamız gerekebilir. O 72 saat içinde ihtiyaç olabilecek yiyecek, su, kronik hastalarda ilaç olmalı. El feneri olması gerekir. 17 Ağustos Depremi, 45 saniye sürmüştü. O nedenle depremi hissettiğiniz anda bulunduğunuz yerde daha önceden tespit ettiğiniz en güvenli alanlara vücudunuz iyice küçülecek şekilde ‘Yat-Kapan-Tutun’ ya da ‘Çök-Kapan-Tutun” yapacaksınız.

'DEPREMİ BULUNDUĞUNUZ YERDE KARŞILAYACAKSINIZ'

Yatarken deprem hissedildiği anda bir saniye içinde kendinizi yana atabilirsiniz. Buzdolabı, çamaşır makinesi sağlam eşyaların yanına sığınıp beklemek gerekiyor. Yani yatak odasından salona koşmayacaksınız. Depremi bulunduğunuz yerde karşılayacaksınız. Psikolojik hazırlığınızı da yapılacaksınız. Deprem anında merdiven, balkon ve camlara asla yönelmemek gerekiyor."

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Kaynak: ANKA

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Nasuh Mahruki 17 Ağustos Deprem
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