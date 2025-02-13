Ankara'da 'Katil' Alarmı! Hayvanseverler Uyardı, Dört Köpek Tüfekle Öldürülmüş

Ankara Yenimahalle'de dört köpek tüfekle öldürülmüş halde boş bir arazide hayvanseverler tarafından bulundu. Polis şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken; Tuğba Zümbül adlı hayvansever ise "Şu an buralarda bir katil dolaşıyor" diyerek uyarıda bulundu.

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Ankara'da 'Katil' Alarmı! Hayvanseverler Uyardı, Dört Köpek Tüfekle Öldürülmüş

30 Temmuz'da TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamada kabul edilerek Meclis'ten geçerek yasalaşan ve kamuoyunda 'kanlı yasa' olarak bilinen 160 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne tepkiler gelmeye devam ederken bir skandal haber de Ankara'dan geldi.

Ankara'da 'Katil' Alarmı! Hayvanseverler Uyardı, Dört Köpek Tüfekle Öldürülmüş - Resim : 1

TÜFEKLE VURMUŞLAR!

Yenimahalle ilçesindeki bir boş araziye köpekleri beslemeye giden bir grup hayvansever, dört köpeğin cansız bedeniyle karşılaştı. Hayvanseverler bir köpeği ise yaralı olarak buldu. Köpeklerin tüfekle vurularak öldürüldüğünü gören hayvanseverler, durumu polise bildirdi. Yaralı köpek ise veterinerde tedaviye alındı. Bölgede incelemede bulunan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ankara'da 'Katil' Alarmı! Hayvanseverler Uyardı, Dört Köpek Tüfekle Öldürülmüş - Resim : 2

'BİR KATİL DOLAŞIYOR'

Hayvansever Tuğba Zümbül, köpeklerin sabah saatlerinde bulunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle bu bölgeyi besleyen 2 arkadaş var. Dün gece zaten silah sesleri duymuşlar ama onlar anlamamış ne olduğunu. Şu an burada bir katil var. Duracak gibi görünmüyor. Çünkü biz aşağıda diğer köpeklere bakarken yukarıda 1 köpek daha vurulmuş. Şu an buralarda bir katil dolaşıyor. Bilmiyoruz ne yapacağımızı. Daha önce burada böyle bir olay yaşanmadı. Dünden beri köpekler vuruluyor. Şu an 4 tane, 1 tanesi de klinikte can çekişiyor. Vurulan 5 tane köpek var. Burada 20'ye yakın köpek vardı; hangisi ölü, hangisi değil bilemiyoruz."

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Kaynak: DHA

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