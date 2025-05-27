Ağlamadan Soğan Doğramanın Püf Noktası Ortaya Çıktı: Şefler Bile Böyle Yapıyormuş

Soğan, hem lezzeti hem de sağlık açısından sunduğu faydalarla mutfakların vazgeçilmezlerinden biri. Ancak yemek yaparken soğan doğrama aşaması çoğu kişi için kabusa dönüşebilir. Göz yanması ve yaşarma, mutfakta geçirilen keyifli anları gölgede bırakabilir. Neyse ki profesyonel mutfaklarda sıkça uygulanan basit birkaç püf noktasıyla bu sorunun önüne geçmek mümkün. İşte göz yaşartmadan soğan doğramanın sırları…

SOĞAN GÖZLERİ NEDEN YAKAR?

Soğan kesildiğinde hücreleri parçalanır ve içerisindeki sülfürlü bileşikler havaya karışır. Bu maddeler havayla temas ettiğinde asidik bir gaz oluşturur. Gözle temas eden bu gaz, gözyaşı bezlerini uyararak yanma ve yaşarmaya neden olur.

ŞEFLERİN SIRRI: SOĞANI DOĞRAMADAN ÖNCE BUZDOLABINA KOYUN

Şeflerin sıklıkla tercih ettiği en pratik yöntemlerden biri, doğramadan önce soğanı kısa süreliğine buzdolabına koymaktır.

10-15 dakika boyunca soğanda bekletme işlemi, sülfür gazının salınımını yavaşlatır.

Böylece gözleri tahriş eden maddeler havaya daha az yayılır ve doğrama sırasında yaşarma riski büyük ölçüde azalır.



SOĞUK BIÇAK KULLANIN

Bir başka etkili yöntem de bıçağı doğrama işleminden önce birkaç dakika soğuk suda bekletmek.

Soğuk bıçak, soğanın verdiği gazın yayılmasını sınırlayarak daha rahat doğrama sağlar.

Bu teknik, mutfağında profesyonel konfor arayanlar için oldukça ideal.

AĞIZA EKMEK ALMA YÖNTEMİ

Kulağa biraz sıra dışı gelse de, doğrama sırasında ağza bir parça ekmek almak, buharın doğrudan gözle temasını engelleyerek adeta bir kalkan görevi görür. Bu yöntem, ev kullanıcıları arasında oldukça yaygın hale gelmiş pratik çözümlerden biridir.

ARTIK SOĞANI KEYİFLE DOĞRAYABİLİRSİNİZ

Soğan doğramak artık eskisi kadar zorlayıcı olmak zorunda değil. Küçük dokunuşlarla büyük farklar yaratabileceğiniz bu yöntemleri deneyerek mutfağınızda daha konforlu bir hazırlık süreci yaşayabilirsiniz. Özellikle bayram yemekleri, kalabalık sofralar veya uzun hazırlık günlerinde bu pratik bilgiler hayat kurtarıcı olabilir.

Kaynak: Haber Merkezi