Ordu’da Çakar Takan Sürücüye Ders Gibi Ceza

Ordu’da çakar lambalı araç kullanan sürücüye 138 bin 172 TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 1 ay boyunca el konulurken, araç da 1 aylık süreyle trafikten men edildi.

Ordu’da Çakar Takan Sürücüye Ders Gibi Ceza

Ordu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarması Timleri, Gölköy-Aybastı yolu üzerinde yapılan trafik denetimi esnasında bir kamyonette kullanımı yasak olan çakar lamba ile ses yayın cihazı bulunduğunu belirledi.

Aracın sürücüsüne ‘ışıklı ve sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak’ maddesi gereğince 138 bin 172 TL idari para cezası kesildi.

Sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, araç da 30 gün boyunca trafikten men edilerek otoparka çekildi. Jandarma ekipleri il genelinde denetimlerin devam edeceğini belirtti.

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Kaynak: İHA

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