Hem Ehliyetsiz hem Alkollü hem de Çakar Lambalı! Rekor Para Cezası Uygulandı

Hatay İskenderun'da polis, üzerinde çakar bulunan 06 DBS 106 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçtı. Polisin takibi sonucu otomobil fazla uzaklaşmadan durduruldu.

HEM EHLİYETSİZ HEM ALKOLLÜ

İsminin M.N.A. olduğu öğrenilen sürücünün ehliyetsiz ve alkollü olarak direksiyon başına geçtiği belirlendi.

REKOR PARA CEZASI UYGULANDI

Gözaltına alınan sürücüye çakarlı lamba, alkollü ve ehliyetsizlik araç kullanma ile dur ihtarına uymamaktan 327 bin 487 bin lira para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA