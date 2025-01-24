Batman'da İki Araç Çarpıştı: Uzman Çavuş Yaralandı; İnceleme Başlatıldı

Batman'ın Beşiri ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Batman'da İki Araç Çarpıştı: Uzman Çavuş Yaralandı; İnceleme Başlatıldı

Batman-Siirt karayolunda saat 20.00 sıralarında Kurtalan istikametine seyir halinde olan S.P. (40) idaresindeki hafif ticari araç ile yolun sağından Batman istikametine dönüş yapan Uzman Çavuş A.E.K. (25) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Hafif ticari araç sürücüsü S.P.’nin sıyrıklarla kurtulduğu kazada araçta bulunan Z.N.P. (14), K.P. (44) ve V.P. (11) ile otomobil sürücüsü A.E.K. yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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