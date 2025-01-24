2 Gündür Aranıyordu... Alzheimer Hastası Yaşlı Kadın Ormanlık Alanda Ölü Bulundu

Bolu'nun Gerede ilçesinde 22 gündür aranan 72 yaşındaki Saime Ayer'den acı haber geldi. Alzheimer hastası olan yaşlı kadın ormanlık alanda ölü bulundu. Ayer’in ölüm nedeninin hipotermi olduğu değerlendiriliyor.

2 Gündür Aranıyordu... Alzheimer Hastası Yaşlı Kadın Ormanlık Alanda Ölü Bulundu

Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Akçaşar köyünde yaşayan 72 yaşındaki Saime Ayer’den 22 Ocak akşam saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri ile akredite derneklerin arama kurtarma personeli sevk edildi. Ekipler 2 günlük arama sonucunda Saime Ayer’in köye 2 kilometre uzaklıkta ormanlık alan içerisinde cansız bedenine ulaştı.

HİPOTERMİ ŞÜPHESİ

Ayer’in ölüm nedeninin hipotermi olduğu şüphesi üzerinde duruluyor. Cumhuriyet savcısının incelemesi ve otopsiden çıkacak sonuçla yaşlı kadının ölüm nedeni belli olacak.

Kaynak: İHA

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