Yüz Binlerce Liralık Vurgun Yaptılar! Sahte Polisler, Gerçek Polislere Yakalandı

Isparta'da kendilerini polis olarak tanıtarak bir şahsı 478 bin TL dolandıran şahıslar, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden birisi tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yüz Binlerce Liralık Vurgun Yaptılar! Sahte Polisler, Gerçek Polislere Yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne başvuran Y.B., kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin yönlendirmesiyle verdiği hesaba 478 bin TL gönderdiğini belirterek şikâyette bulundu.

Olayla ilgili detaylı inceleme başlatan ekipler, paranın gönderildiği hesap hareketlerini analiz ederek iki şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin Ankara'nın Altındağ ilçesinde ikamet ettiğini belirleyen polis, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü birimleriyle ortak operasyon düzenledi. Operasyon sonucu şüphelilerden S.D. ve D.D. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, D.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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