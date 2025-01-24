Motosikletler Çarpıştı; Sürücüler Yere Yığıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Bekirdere Turan Güneş Caddesi'nde B.K. idaresindeki motosiklet ile B.T. yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

Sürücüler ve motosikletler yere düşerken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı B.K.'yi ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. B.T. ise yara almadan kazayı atlattı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA