Kaza Sonrası Ortalık Karıştı! Taraflar Birbirlerine Saldırdı, Polis Güçlükle Ayırdı
Samsun'da kavşakta 2 aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından taraflar arasında gergin anlar yaşandı. Birbirine saldıran kişileri polis araya girerek ayırdı.
Samsun'un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi Erdoğan Dündar Bulvarı Uludağ Cami Kavşağı'nda trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin H. idaresindeki hafif ticari araç, Çiğdem S. yönetimindeki otomobile yandan çarptı.
Savrulan otomobil refüje çıktı. Kazada, otomobilde bulunan Aslı Ç, Buse Ç, Egemen S, Arzu A, Fatma E. A. ve Rümeysa A. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
POLİS MÜDAHALE ETTİ
Kaza sonrası yaralıların yakınları ile hafif ticari araç sürücüsünün yakınları arasında gerginlik yaşandı. Taraflar birbirlerine saldırmak istedi. Polis olaya müdahale ederek tarafları ayırdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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