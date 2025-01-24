Yaşlı Adamın Sır Ölümü: Bekçilik Yaptığı İnşaat Sahasında Ölü Bulundu
Bursa’da 71 yaşındaki Ahmet Beyazarslan, bekçilik yaptığı inşaat sahasında ölü bulundu. Ekipler olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Bursa’nın Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi 60. Sokak üzerindeki bir inşaat sahasında bekçilik yapan 71 yaşındaki Ahmet Beyazarslan, sabah saatlerinde çalışmaya gelen inşaat işçileri tarafından hareketsiz halde bulundu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
112 Ekiplerine bilgi veren işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerince öldüğü tespit edilen yaşlı adam için tahkikat başlatıldı.
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