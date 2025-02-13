'Yakışıklı Güvenlik'e Dev Ceza! Öyle Bir Şey Yaptı ki...

Sosyal medya fenomeni "Yakışıklı Güvenlik", aracına yaptırdığı işlemler nedeniyle ehliyetini 1 aylığına kaptırdı. Fenomenin aracında mevzuata aykırı şekilde ışık donanımı ve usulsüz çakar kullanıldığı için 142 bin 255 lira idari para cezası kesildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Ocak'ta bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik inceleme başlattı. İncelemelerde, Esenyurt Pazaryolu Caddesi'nde bir araçta mevzuata aykırı şekilde ışık donanımı bulunduğu tespit edildi.

Çalışmalar sonucunda kimliği belirlenen araç sahibinin, son dönemin en popüler sosyal medya fenomenlerinden olan, "Yakışıklı güvenlik" lakabıyla tanınan Muhammet Sürmeli olduğu (32) ortaya çıktı. Sürmeli'nin aracında mevzuata aykırı ışık donanımı bulunmasının yanı sıra usulsüz çakar kullandığı da anlaşıldı.

'Yakışıklı Güvenlik'e Dev Ceza! Öyle Bir Şey Yaptı ki... - Resim : 1

EHLİYETİNE EL KONULDU

Sürmeli'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "izinsiz reklam-logo kullanmak", "usulsüz çakar kullanmak", "cam filmi" ve "teknik değişiklik" maddelerinden toplam 142 bin 255 lira idari para cezası kesildi.

Sürmeli'nin sürücü belgesine 1 ay süreyle el konulurken aracı da 30 gün boyunca trafikten menedildi.

'Yakışıklı Güvenlik'e Dev Ceza! Öyle Bir Şey Yaptı ki... - Resim : 2

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Kaynak: AA-DHA

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