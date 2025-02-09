Yaprak Dökümü'nün Yıldızından Yıllar Sonra Gelen İtiraf! '4 Bölümlük...'Diyerek Açıkladı
Final bölümü seyircisini gözyaşlarına boğan fenomen dizi Yaprak Dökümü’nün 'Yaman'ı ünlü oyuncu Bülent Fil, yıllar sonra çarpıcı bir itirafta bulundu. Ünlü oyuncu “Oynadığım rol sayesinde dünyanın neresine gitsem tanıyorlar. Bana 4-5 bölümlük teklif gelmişti, karakter sevilince uzatıldı, 4 sezon boyunca ekranda olduk” dedi.
Kaynak: HaberTürk
'Acı Hayat, 'Kurtlar Vadisi', 'Çemberimde Gül Oya' dizilerinde rol alan ancak yıldızı 2006 - 2010 arasında yayınlanan fenomen dizi Yaprak Dökümü ile parlayan ünlü oyuncu Bülent Fil, diziye dahil oluş hikayesini yıllar sonra anlattı.
HaberTürk’te yer alan habere göre, 'Yaprak Dökümü' dizisindeki 'Yaman Güner' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu “Oynadığım rol sayesinde dünyanın neresine gitsem tanıyorlar. Yurt dışında Türk dizilerine büyük ilgi var. Kızımın okuldaki Arjantinli arkadaşı da beni tanıyordu” diye konuştu.
DİZİYE NASIL DAHİL OLDU?
Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Deniz Çakır, Tolga Karel, Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen'in rol aldığı Yaprak Dökümü, hala izlenmeye devam ederken, Bülent Fil, oyunculukla yolunun nasıl kesiştiğini anlattı.
'BRAD PİTT DEĞİLİM AMA İNSANLAR BAKIYORDU'
Kızım Etiler'deki bir okula gidiyordu, ben götürüp getiriyordum. Brad Pitt değilim ama etraftaki insanlar bakıyordu. Top sakalım vardı, pek çok kişi o dönemde ünlü bir giyim markasının reklam yüzü olan Hintli model Satya Oblet'e benzetiyordu. Etrafımdan tavsiyeler geldi; 'oyunculuk yapsana' diye. Bir ajansla anlaştım.
'4 BÖLÜMLÜK TEKLİF GELMİŞTİ, 4 SEZON OLDU'
Fil, Yaprak Dökümü için gelen teklife ilişkin “Bana ve Başak Sayan'a 4-5 bölümlük teklif gelmişti. Karakterimin adı 'İlhan'dı, sonra 'Yaman'da karar kılındı. Hem benim, hem de Başak Sayan'ın canlandırdığı karakter sevilince rollerimiz uzatıldı ve 4 sezon boyunca ekranda olduk” dedi.
'ARJANTİNLİ ARKADAŞI DA TANIYORDU'
'Yaprak Dökümü' sayesinde dünyanın neresine gitse tanındığını söyleyen ünlü oyuncu "Yurt dışında Türk dizilerine büyük ilgi var. İngiltere, İsviçre, Romanya, İtalya'ya gittiğim de insanlar, 'Sizi tanıyoruz' diyorlar. Kızım, Lozan Üniversitesi'nde eğitim görürken, okuldaki Arjantinli arkadaşı da beni tanıyordu” diye konuştu.