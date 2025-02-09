Yaprak Dökümü'nün Yıldızından Yıllar Sonra Gelen İtiraf! '4 Bölümlük...'Diyerek Açıkladı

'BRAD PİTT DEĞİLİM AMA İNSANLAR BAKIYORDU'

Kızım Etiler'deki bir okula gidiyordu, ben götürüp getiriyordum. Brad Pitt değilim ama etraftaki insanlar bakıyordu. Top sakalım vardı, pek çok kişi o dönemde ünlü bir giyim markasının reklam yüzü olan Hintli model Satya Oblet'e benzetiyordu. Etrafımdan tavsiyeler geldi; 'oyunculuk yapsana' diye. Bir ajansla anlaştım.