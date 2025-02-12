7 Bölgede Binlerce Kişiye Soruldu... İşte Türkiye'nin Aşk Haritası

Gezici Araştırma Merkezi, Türkiye genelinde 5 bin 276 kişiyle yüz yüze görüşerek aşk, sadakat ve ilişkiler üzerine kapsamlı bir araştırma yaptı. İşte o analiz...

1. Aşka inanıyor musunuz?

Evet, inanıyorum: %68

Hayır, inanmıyorum: %25

Kararsızım: %7

2. İlk görüşte aşka inanır mısınız?

Evet, inanırım: %41

Hayır, inanmam: %49

Kararsızım: %10

3. Aşk her şeyi affeder mi?

Evet, aşk her şeyi affeder: %33

Hayır, bazı şeyler affedilemez: %64

Kararsızım: %3

4. Sizce mutlu bir aşk için en önemli hususlar nelerdir?

Güven, saygı, anlayış: %55

İletişim ve empati: %35

Ortak değerler ve hedefler: %7

Diğer: %3

5. Sizce mutlu bir aşkı öldüren en önemli hususlar nelerdir?

Güvensizlik: % 35

İletişimsizlik: % 40

Saygısızlık: %7

Ekonomi: % 18

6. Sizce insan evliyken başka birini sevebilir mi?

Evet, sevilebilir: %43,1

Hayır, sevilemez: %56,9

Kararsızım: %6

7. Sizce aldatmanın en yaygın nedenleri nelerdir?

İlgisizlik / Sevgisizlik: %37

Ekonomik Nedenler: % 35

Bakımsızlık: %16

Karşı cinsin baştan çıkarması: %14

Yeni heyecan arayışı: %12

Kıskançlık: %9

Diğer (hastalık, monotonluk, aile içi şiddet): %6

8. Sizce aşk zamana yenilir mi?

Evet, zamanla aşk azalır: %59

Hayır, aşk her zaman canlı kalabilir: %30

Kararsızım: %11

9. Evli misiniz, yoksa bekar mı, nişanlınız, sözlünüz veya sevgiliniz var mı?

Evliyim: %48

Bekarım: %30

Nişanlıyım: %12

Sevgilim var: %10

10. Tanıyarak severek mi evlendiniz, yoksa görücü usulüyle mi?

Tanıyarak severek: %84

Görücü usulüyle: %10

Diğer: %6.

11. Nasıl evlenmek istiyorsunuz? (Evli olmayanlara sorulmuştur!)

Tanıyarak ve severek: %75

Görücü usulüyle: %18

Kararsızım: %7

12. Resmi nikâhlı mı, imam nikâhlı mısınız, yoksa her ikisi de var mı?

Sadece resmi nikâh: %59

Hem resmi hem imam nikâhı: %38

Sadece imam nikâhı: %3

13. Evliliğiniz aşk evliliği mi yoksa mantık evliliği miydi?

Aşk evliliği: %55

Mantık evliliği: %35

Kararsızım her ikisi: %10

14. (BEKARLARA) Aşk evliliği mi yoksa mantık evliliği mi yapacaksınız?

Aşk evliliği: %41

Mantık evliliği: %47

Kararsızım: %12

15. Evlendiğiniz kişi ilk aşkınız / ilk sevdiğiniz kişi miydi?

Evet, ilk aşkımdı: %34

Hayır, değildi: %58

Kararsızım: %8

16. İlk sevdiğiniz kişiyle mi evleneceksiniz?

Evet, ilk sevdiğim kişiyle evleneceğim: %28

Hayır, başka biriyle evleneceğim: %53

Kararsızım: %19

17. Evlenirken aile büyükleri izin vermeseydi ne yapardınız?

Evliliğimi erteleyebilirdim: %30

Ailemin karşı çıkmasına rağmen evlenirdim: %42

Ailemin onayını almak isterdim: %22

Diğer: %6

18. Aile büyükleri evliliğinizi onayladı mı?

Evet, onayladılar: %72

Hayır, onaylamadılar: %18

Kararsızım: %10

19. Sizce evlilik aşkı öldürüyor mu?

Evet, evlilikle birlikte aşk azalır: %54

Hayır, evlilik aşkı güçlendirir: %32

Kararsızım: %14

20. Dünyaya bir daha gelsem; yine eşimle evlenirim der misiniz?

Evet, yine eşimle evlenirim: %48

Hayır, evlenmem: %37

Kararsızım: %15

21. Sizce evlenen kadın mutlaka bakire olmalı mıdır?

Evet, olmalı: %61

Hayır, olmalı değil: %28

Kararsızım: %11

22. Sizce evlenen erkek ilk cinsel deneyimini eşiyle mi yaşamalı?

Evet, eşiyle yaşamalı: %55

Hayır, bu kişisel bir tercih olmalı: %34

Kararsızım: %11

23. Sizce erkekler birden fazla eşle evlenebilir mi?

Evet, evlenebilir: %19

Hayır, evlenemez: %81

24. Sizce çocuk, evliliği kurtarır mı?

Evet, çocuk evliliği güçlendirir: %29

Hayır, çocuk evliliği kurtaramaz: %63

Kararsızım: %8

25. Sizce ekonomik sıkıntı aşkı azaltıyor / bitiriyor mu?

Evet, ekonomik sıkıntı aşkı olumsuz etkiler: %76

Hayır, aşk ekonomik durumdan etkilenmez: %18

Kararsızım: %6

26. Şu an evliliğinizde ekonomik sıkıntı yaşıyor musunuz?

Evet, ciddi ekonomik sıkıntılar yaşıyoruz: %42

Evet, zaman zaman maddi zorluk çekiyoruz ama idare ediyoruz: %38

Hayır, ekonomik durumumuz iyi: %15

Kararsızım / Bilmiyorum: %5

27. İmkânınız olsa eşinizden boşanır mıydınız?

Evet, boşanırdım: %29

Hayır, boşanmazdım: %58

Kararsızım: %13

28. Neden boşanmıyorsunuz?

Çocuklarım için evliliğimi sürdürüyorum → %39

Ekonomik olarak tek başıma hayatımı idame ettiremeyeceğim için → %28

Toplumsal baskı ve ailemin tepkisinden çekiniyorum → %14

Daha iyi bir alternatifim olmadığı için → %9

Hâlâ duygusal bağım var, belki düzelir diye bekliyorum → %10

29. İhtiyaç halinde bir böbreğinizi sevgilinize veya eşinize verir misiniz?

Evet, kesinlikle veririm → %38

Duruma bağlı, detayları değerlendirmek gerekir → %11

Hayır, vermem → %51

30. Sizce dijital platformlar (sosyal medya, tanışma uygulamaları) aşkı nasıl etkiliyor?

Olumlu yönde etkiliyor → %53

Olumsuz yönde etkiliyor → %35

Kararsızım → %12

31. Her geçen gün daha fazla insanın ziyaret ettiği internet platformları ve sosyal paylaşım siteleri, aşkın doğum yerlerinden biri olarak görülüyor. Eğer hayatınızda biri olmasaydı, internetten biriyle tanışmak ister miydiniz?

Evet → %57

Hayır → %43

Erkekler, kadınlara oranla daha yüksek oranda "Evet" demektedir.

32. Dijital tanışma platformlarında (sosyal medya, tanışma uygulamaları) kurulan ilişkiler aşka dönüşebilir mi, sizce mümkün mü?

Evet, internetten biriyle tanışmak isterim ve bu ilişkiler aşka dönüşebilir → %48

Evet, internetten biriyle tanışmak isterim ama bu tür ilişkilerin aşka dönüşebileceğini düşünmüyorum → %9

Hayır, internetten biriyle tanışmak istemem ama bu tür ilişkiler aşka dönüşebilir → %21

Hayır, internetten biriyle tanışmak istemem ve bu tür ilişkilerin aşka dönüşebileceğini düşünmüyorum → %22

33. Daha önce bir dijital platformda biriyle tanıştınız mı?

Evet, tanıştım → %42

Hayır, hiç tanışmadım → %58

34. Sosyal medya üzerinden flörtleşirken hangi platformu daha çok tercih ediyorsunuz?

Instagram → %46

WhatsApp → %18

Tanışma Uygulamaları → %14

Facebook → %8

Diğer (Twitter, Telegram vb.) → %4

35. Dijital tanışmada flörtleşmede ilk mesajı kim atmalıdır?

Erkek atmalıdır → %58

Kadın atmalıdır → %9

Farketmez, her iki taraf da atabilir → %30

Kararsızım / Bilmiyorum → %3

36. Dijital platformlarda tanıştığınız biriyle yüz yüze görüşmeye karar vermeden önce nelere dikkat edersiniz?

Güvenilirlik ve samimiyet (profil bilgileri, mesajlaşma içeriği, karşı tarafın tutarlılığı) → %48

Fiziksel çekicilik (fotoğraflar ve görüntülü görüşme ile doğrulama) → %22

Sosyal çevresi ve ortak arkadaşlarının olup olmaması → %14

İlk buluşmanın yeri ve güvenliği → %10

Diğer (maddi durum, eğitim seviyesi vb.) → %6

37. Sosyal medya ilişkilerde sadakat sorunları yaratır mı?

Evet, sadakat sorunları yaratır → %62

Hayır, yaratmaz → %25

Kararsızım → %13

38. Sosyal medyada ilişkiniz hakkında paylaşım yapmanın ilişkinizi nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz?

Olumlu etkiler, ilişkiyi güçlendirir → %28

Olumsuz etkiler, ilişkiye zarar verebilir → %42

Hiçbir etkisi yoktur → %18

Kararsızım / Bilmiyorum → %12

39. Dijital flörtleşme sürecinde aşağıdaki durumlardan birini yaşadınız mı?

A) Ghosting (Birinin aniden kaybolması) → %39

B) Breadcrumbing (İlgileniyor gibi yapıp aslında ilgilenmemek) → %27

C) Hayır, böyle bir şey yaşamadım → %34

D. KİŞİSEL ÖZELLİKLER VE İLİŞKİ DİNAMİKLERİ

40. Kıskanç mısınız, ne kadar kıskançsınız?

Çok kıskancım → %46

Biraz kıskancım → %21

Hiç kıskanmam → %26

Kararsızım → %7

41. Karşı cinste baktığınız ilk yer neresidir?

Yüz (genel ifade, mimikler, dudaklar, yanaklar vb.) → %39

Gözler (bakışlar, göz rengi, göz şekli vb.) → %32

Giyim tarzı → %17

Vücut dili (duruş, hareketler, jestler vb.) → %12

42. Sevdiğinizin en beğendiğiniz özelliği nedir?

Güvenilir ve sadık olması → %30

Anlayışlı, iletişime açık ve şefkatli olması → %25

Dış görünüşü ve çekiciliği → %13

Zekâsı ve entelektüel birikimi → %12

Maddi durumu ve kariyeri → %15

Diğer (mizah anlayışı, aile ilişkileri vb.) → %5

43. Sevdiğinizin en beğenmediğiniz özelliği nedir?

Aşırı kıskanması → %28

İletişimsizlik / Duygusal mesafe → %27

Sabırsızlık / Hızlı sinirlenme → %20

Düşüncesizlik / İlgisizlik → %15

Egoistlik / Kendini ön planda tutma → %7

Diğer (bencillik, aşırı müdahalecilik vb.) → %3

44. Bir sıkıntınız olduğunda önce eşinizle / sevgilinizle paylaşır mısınız?

Evet, kesinlikle paylaşırım → %56

Hayır, paylaşmam → %30

Kararsızım / Duruma göre değişir → %14

45. İlişkinizin sonunu nasıl görüyorsunuz?

Uzun vadeli ve sağlam bir ilişki olarak görüyorum → %45

İlişkiyi sonlandırmak zorunda kalacağımız bir dönem olabilir → %35

İlişkimizin devam edeceğini kesinlikle söyleyemem, duruma bağlı → %15

İlişkimizden emin değilim, ancak şu an için her şey yolunda → %5

46. Aşkınıza 1 en düşük 10 en yüksek olmak üzere not verecek olsanız siz evliliğinize kaç verirsiniz / verirdiniz?

1-3 (Düşük) → %15

4-6 (Orta) → %28

7-8 (Yüksek) → %35

9-10 (Çok Yüksek) → %22

47. Farklı dinden biriyle âşık olsaydınız evlenir miydiniz?

Evet, evlenirdim: %41

Hayır, evlenmem: %44

Kararsızım / Duruma göre değişir: %15

48. 14 Şubat Dünya’da sevgililer günü olarak kutlanıyor, siz sevgilinizle kutlayacak mısınız?

Evet, kutlayacağım: %58

Hayır, kutlamayacağım: %35

Kararsızım: %7

49. Sevgililer gününde sevgilinizle bir planınız var mı?

Evet, planım var: %61

Hayır, planım yok: %29

Kararsızım: %10

50. 14 Şubat Sevgililer gününe özel sevgilinize hediye almayı düşünüyor musunuz?

Evet, almayı düşünüyorum: %65

Hayır, almayı düşünmüyorum: %25

Kararsızım: %10

51. Sevgilinize 14 Şubat Sevgililer gününe özel ne almayı düşünüyorsunuz?

Çiçek / Takı / Parfüm → %45

Kendi el emeğimle bir şey yapmak → %35

Diğer (hemen hemen her şey) → %15

Yemek / Sinema gibi etkinlikler → %5

52. Sevgilinizden 14 Şubat Sevgiler gününde beklediğiniz hediye nedir?

Çiçek / Takı / Parfüm → %40

Duygusal ve anlamlı bir hediye (mektup, fotoğraf vb.) → %30

Bir etkinlik / Sürpriz → %20

Diğer (özel bir şey, ortak bir anı vb.) → %10

53. Size göre Türkiye’de en romantik şehir veya yer neresidir? (Birden fazla cevap verebiliyor o yüzden toplamı yüz yapmaz)

İstanbul: %38

İzmir: %28

Antalya: %26

Nevşehir: %24

Bursa: %18

Bodrum: %16

Kaynak: Haber Merkezi