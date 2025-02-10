Dilan Polat’ın Paylaşıp Jet Hızıyla Sildiği Mesaj Dile Düştü, Engin’den Çok Konuşulacak İtiraf

Kara para aklama suçlamasıyla yargılandıkları davada tahliye edilen Dilan- Engin Polat çiftinin tahliye kararı kadar, sosyal medya paylaşımları da çok konuşuldu.

Cezaevinden ilk çıktığı gün sosyal medyayı eskisi gibi kullanmayacağını açıklayan Dilan Polat, sözünü tutmadı paylaşımlarını daha artırdı.

JET HIZIYLA GERİ SİLDİ

Kapadokya’ya giden Polat’ın fotoğraf çekimi sonrasında paylaştığı hikaye sosyal medyada gündem oldu. Eşi Engin Polat'a attığı tuhaf mesajların ekran görüntüsünü hikayesinde paylaşan Dilan Polat, saniyeler sonra hikayesini geri sildi.

'BANA BİR ŞEYLER FISILDIYOR'

Görüntülerde Engin’in eşine “Bana bir şeyler fısıldıyor” dediği görüldü. Engin Polat attığı mesajlarda kafasının içinde biri olduğunu ve ona bir şeyler fısıldadığını, ondan kurtulmak istediğini söyledi. O paylaşım çok konuşuldu.

Kaynak: Haber Merkezi