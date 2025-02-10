Dilan Polat’ın Paylaşıp Jet Hızıyla Sildiği Mesaj Dile Düştü, Engin’den Çok Konuşulacak İtiraf

Kara para aklama suçlamasıyla cezaevine giren ve 10 ay sonra tahliye edilen fenomen Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’a yazıp sildiği mesajlar ortaya çıktı. Polat’ın sosyal medyadan paylaşıp daha sonra sildiği mesajlarda Engin Polat’ın “Bana bir şeyler fısıldıyor” dediği görüldü. İşte Polat çiftinin şaşırtan mesajları…

Dilan Polat’ın Paylaşıp Jet Hızıyla Sildiği Mesaj Dile Düştü, Engin’den Çok Konuşulacak İtiraf

Kara para aklama suçlamasıyla yargılandıkları davada tahliye edilen Dilan- Engin Polat çiftinin tahliye kararı kadar, sosyal medya paylaşımları da çok konuşuldu.

Dilan Polat’ın Paylaşıp Jet Hızıyla Sildiği Mesaj Dile Düştü, Engin’den Çok Konuşulacak İtiraf - Resim : 1

Cezaevinden ilk çıktığı gün sosyal medyayı eskisi gibi kullanmayacağını açıklayan Dilan Polat, sözünü tutmadı paylaşımlarını daha artırdı.

Dilan Polat’ın Paylaşıp Jet Hızıyla Sildiği Mesaj Dile Düştü, Engin’den Çok Konuşulacak İtiraf - Resim : 2

JET HIZIYLA GERİ SİLDİ

Kapadokya’ya giden Polat’ın fotoğraf çekimi sonrasında paylaştığı hikaye sosyal medyada gündem oldu. Eşi Engin Polat'a attığı tuhaf mesajların ekran görüntüsünü hikayesinde paylaşan Dilan Polat, saniyeler sonra hikayesini geri sildi.

Dilan Polat’ın Paylaşıp Jet Hızıyla Sildiği Mesaj Dile Düştü, Engin’den Çok Konuşulacak İtiraf - Resim : 3

'BANA BİR ŞEYLER FISILDIYOR'

Görüntülerde Engin’in eşine “Bana bir şeyler fısıldıyor” dediği görüldü. Engin Polat attığı mesajlarda kafasının içinde biri olduğunu ve ona bir şeyler fısıldadığını, ondan kurtulmak istediğini söyledi. O paylaşım çok konuşuldu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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