Bolu'da Gece Yarısı Korkutan Deprem

AFAD verilerine göre Bolu'da saat 01.13’te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 8.15 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntı, şehir merkezinde ve çevre ilçelerde hissedildi. Deprem birkaç saniye boyunca sürdü. Gece uykuda yakalanan vatandaşlar, sarsıntının ardından kısa süreli panik yaşadı.

Deprem anlarında yaşadıklarını anlatan Bahadır İnce, "5-6 saniye sürdü. Biraz salladı, biter bitmez dışarıya attık kendimizi. Daha önce burada bir deprem daha yaşadım, o kadar değildi bu." dedi.

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Kaynak: İHA