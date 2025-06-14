Dinlene Dinlene Dövülüyor, Kilosu 10 Bin TL'ye Satılıyor! Küçücük Tanesi Bile Altından Değerli

Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte fazla kilolardan kurtulmak ve sıcak havalarda daha enerjik kalmak isteyenler bitkisel ürünlere yöneldi. Doğal yollarla zayıflamak, sindirim sistemini düzenlemek ve bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar, aktar raflarını adeta boşalttı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde uzun yıllardır aktarlık yapan Melike Aydoğan’a göre beyaz çay, damla sakızı, karahindiba kahvesi, çubuk tarçın ve ginseng yazın en çok satılan ürünleri arasında yer alıyor. Kilosu 10 bin TL’ye kadar çıkan ve dinlene dinlene dövülüp balla karıştırılan damla sakızı başta olmak üzere birçok doğal ürün, yüksek fiyatına rağmen büyük ilgi görüyor.