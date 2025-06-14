Dinlene Dinlene Dövülüyor, Kilosu 10 Bin TL'ye Satılıyor! Küçücük Tanesi Bile Altından Değerli
Zayıflamak, mide sorunlarını gidermek ve enerjiyi artırmak isteyenler bitkisel ürünlere yöneldi. Kilosu 10 bin TL’ye kadar çıkan ve dinlene dinlene dövülüp balla karıştırılan damla sakızı başta olmak üzere birçok doğal ürün, yüksek fiyatına rağmen büyük ilgi görüyor.
Kaynak: İHA
Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte fazla kilolardan kurtulmak ve sıcak havalarda daha enerjik kalmak isteyenler bitkisel ürünlere yöneldi. Doğal yollarla zayıflamak, sindirim sistemini düzenlemek ve bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar, aktar raflarını adeta boşalttı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde uzun yıllardır aktarlık yapan Melike Aydoğan’a göre beyaz çay, damla sakızı, karahindiba kahvesi, çubuk tarçın ve ginseng yazın en çok satılan ürünleri arasında yer alıyor. Kilosu 10 bin TL’ye kadar çıkan ve dinlene dinlene dövülüp balla karıştırılan damla sakızı başta olmak üzere birçok doğal ürün, yüksek fiyatına rağmen büyük ilgi görüyor.
ETKİSİ ÇOK FAZLA AMA FAZLA BİLİNMİYOR
Aydoğan, beyaz çayın özellikle zayıflamak isteyenler arasında büyük rağbet gördüğünü belirterek, "Kilosu 2 bin 500 TL ama yeşil çaya göre çok daha etkili. Hem yağ yakımını hızlandırıyor hem de tokluk hissi veriyor. Bağışıklığı da destekliyor. Etkisi çok fazla ama yeterince bilinmiyor" dedi.
ÇAYIR ÇAYIR YAĞ YAKIYOR
Son dönemde kabızlık sorunu yaşayanların favorisi ise karahindiba kahvesi. Aydoğan, "Hem bağırsakları çalıştırıyor hem yağ yakıyor hem de tokluk sağlıyor. Bu yönüyle zayıflamak isteyenlerin ilgisini çekiyor" açıklamasında bulundu.
GRAM GRAM SATILIYOR KİLOSU 5 BİN TL'Yİ BULUYOR
Enerji ihtiyacını karşılamak isteyenlerin tercih ettiği bir diğer ürün ise ginseng. Kilosu 5 bin TL olan bu ürünün az miktarı bile etkili olduğu için gramla satılıyor. Genellikle balla karıştırılarak tüketiliyor ve bağışıklık sistemini güçlendirici etkisiyle öne çıkıyor.
DÖVÜLEREK KARIŞTIRILIYOR KİLOSU 10 BİN TL'YE SATILIYOR
Mide problemleri için en çok tercih edilen ürün damla sakızı. Kilosu tam 10 bin TL olan bu ürün, reflü, gastrit ve mide yanmasına karşı etkili. Dövülerek balla karıştırılabiliyor ya da doğrudan çiğnenerek tüketilebiliyor.
TATLI KRİZLERİNE KARŞI ÇUBUK TARÇIN
Tatlı ihtiyacını bastırmak isteyenler ise çareyi çubuk tarçında buluyor. Aydoğan, "Çubuk tarçın özellikle şeker hastalarının tercihi. Kan şekerini dengeliyor, tatlı krizlerini bastırıyor. Aynı zamanda detoks etkisi var. Kilosu 850 TL" dedi.
KIRKKİLİT OTU AĞRILARA İYİ GELİYOR
Fiyatı daha uygun olan ve hem haricen hem dahilen kullanılan kırkkilit otu da ilgi görüyor. Sırt ağrısı ve fıtık gibi rahatsızlıklarda kaynatılıp püre haline getirilerek bölgeye uygulanıyor. Ayrıca içildiğinde vücutta iltihapla savaşıyor.
MEVSİME GÖRE TERCİHLER DEĞİŞİYOR
Melike Aydoğan, yaz ve kış aylarında ilgi gören bitkisel ürünlerin farklılaştığını da ekledi:
"Yazın beyaz çay, çubuk tarçın ve yeşil çay ön planda. Kışın ise ıhlamur, hatme çiçeği ve ebe gümeci tercih ediliyor. Son dönemde sinameki ve açlık otu da oldukça revaçta. Genelde kabızlık sorununa karşı kullanılıyorlar."