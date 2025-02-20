Bakanlık Tek Tek İfşa Etti: Baharatların İçinden Çıkanlar Pes Dedirtti

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş listesi genişliyor. En sık tağşiş yapılan gıdalar arasında baharatlar neredeyse başı çekiyor.

4 YENİ FİRMA LİSTEDE

Yapılan son denetimlerde 4 yeni firma listeye girdi. Bağdat Baharat, Sinar Kozmetik, Hasırcılar Baharat'ın kekik ürünlerinde yabancı madde tespit edildi. Serdinel Baharat'ın kırmızı tatlı toz biber ürününde ise domates bulunduğu ortaya çıktı.

İşte yeni listede tağşiş yapılan o baharatlar...