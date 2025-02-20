Taksicilik Sektöründeki Sorunlar Meclis Gündeminde

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, taksicilik sektöründeki sorunların çözülmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) bir araştırma önergesi sundu. Öztürk, taksicilik mesleğine girişte yeterli eğitim ve denetim mekanizmalarının bulunmamasının, vatandaşları mağdur ettiğini ve sektörde ciddi güvenlik sorunları yarattığını belirtti. Özellikle büyükşehirlerde yaşanan taksi krizi, fahiş fiyat uygulamaları, yolcu seçme, kötü muamele ve güvenlik zaafları gibi durumların halk arasında yoğun şikâyetlere yol açtığını vurguladı.

Öztürk, “Taksicilik mesleği, vatandaşın günlük yaşamında en çok temas ettiği ulaşım hizmetlerinden biridir. Ancak, mesleğe girişte herhangi bir standart belirlenmemesi, yeterli eğitim süreçlerinin olmaması ve denetimlerin yetersiz kalması, taksi hizmetinin keyfi ve güvensiz hale gelmesine neden oluyor. Vatandaşlarımız, kimi zaman fahiş fiyat uygulamalarına, kimi zaman da kaba davranışlara maruz kalıyor. Bu durum tüm taksicilere karşı bir önyargı oluşturuyor ve işini gerçekten hakkıyla yapan emekçilerimiz de zarar görüyor. Bu kabul edilemez bir durumdur” ifadelerini kullandı.

"DENETİMSİZ BİR SEKTÖR"

CHP’li Öztürk, sektördeki denetim eksikliğinin yalnızca halkı değil, taksicileri de olumsuz etkilediğini belirtti. Taksi sektörüne girişte herhangi bir eğitim zorunluluğu olmadığını ve meslek etiği ile hizmet kalitesinin denetlenmediğini vurgulayan Öztürk, “Mevcut durumda, taksicilik mesleğine girişte herhangi bir eğitim zorunluluğu bulunmamakta, meslek etiği ve hizmet kalitesi denetlenmemektedir. Bu durum hem şoförlerin hem de yolcuların güvenliğini riske atmaktadır.” dedi.

"İŞİNİ İYİ YAPAN TAKSİCİLER DE ZARAR GÖRÜYOR"

Bunun yanı sıra, işini doğru yapan taksicilerin de bu genel olumsuz algıdan etkilenerek zarar gördüğünü dile getiren Öztürk, “Elbette tüm taksicilerimiz halkımızı mağdur etmiyor. Bu mesleği hakkıyla yapan, işini düzgün yapan taksici esnafımız da var. Ancak denetimsizlik nedeniyle kötü örnekler öne çıkıyor ve tüm meslek grubuna yönelik olumsuz bir algı oluşuyor." değerlendirmesini yaptı.

Öztürk, hem vatandaşların mağdur olmaması hem de işini düzgün yapan taksicilerin bu olumsuz algıdan etkilenmemesi için sektördeki tüm sorunların titizlikle incelenmesi gerektiğini belirterek sözlerini noktaladı.