Motokuryeler İçin Kanun Teklifi Meclis'te: 'Hız Dayatması İş Cinayetine Dönüşüyor'

Motokuryelerin çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik yeni bir kanun teklifi, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek tarafından Meclis’e sunuldu. Çiçek, motokuryeliğin dijital ekonomi ve e-ticaretin yaygınlaşmasıyla birlikte önemli bir geçim kaynağı haline geldiğini, ancak sektörün güvencesiz ve kuralsız bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
Motokuryeler İçin Kanun Teklifi Meclis'te: 'Hız Dayatması İş Cinayetine Dönüşüyor'

DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, motokuryelerin yaşadığı sorunları Meclis gündemine taşıdı. Özellikle pandemi döneminde kuryelerin emeğinin kritik hale gelmesine rağmen haklarının görmezden gelindiğini vurgulayan Çiçek, bu mesleğin yüksek ölüm oranları ve ağır çalışma koşulları nedeniyle “Çok Tehlikeli Meslekler” kapsamına alınması gerektiğini ifade etti.

"CAN KAYBI ÇOK FAZLA"

Motokuryelerin yaşadığı sorunlara dikkat çeken Çiçek, Kurye Hakları Derneği’nin raporlarına göre 2022’de en az 58, 2023’te en az 68, 2024’te ise en az 63 motokuryenin hayatını kaybettiğini belirtti. Bu rakamların yalnızca basına yansıyan ve sendikalar tarafından kaydedilen vakaları içerdiğini, gerçek can kaybının çok daha yüksek olduğunu dile getirdi. Ayrıca kuryelerin sadece trafik kazalarından değil, kas-iskelet rahatsızlıkları, kronik yorgunluk ve psikolojik stres gibi sağlık sorunlarından da etkilendiğini vurgulayarak mevcut düzenlemelerin bu meslek grubunun sağlık ve güvenlik haklarını yeterince koruyamadığını söyledi.

"HIZ DAYATMASI İŞ CİNAYETİNE DÖNÜŞÜYOR"

Çiçek, motokuryelerin esnaf kurye modeliyle bağımsız çalışan gibi gösterildiğini, ancak gerçekte işverenin belirlediği çalışma saatleri ve kurallara uymak zorunda bırakıldıklarını belirtti. Hız dayatmaları, müşteri puanlama sistemleri ve sipariş yetiştirme baskısı nedeniyle kuryelerin trafik kurallarını ihlal etmeye zorlandığını ve bunun bireysel hatadan çok sistematik bir iş cinayetine dönüştüğünü ifade etti. Hukuki güvenceden yoksun bırakılan bu çalışma modelinin modern sömürünün en ağır biçimlerinden biri haline geldiğini ve güvencesiz çalıştırmayı daha da derinleştirdiğini dile getirdi.

KANUN TEKLİFİ SUNDU

Kanun teklifinde öne çıkan düzenlemeler arasında motokuryeliğin “Çok Tehlikeli Meslekler” kapsamına alınması, koruyucu ekipmanlardan Özel Tüketim Vergisi’nin kaldırılması, olumsuz hava koşullarında kuryelerin ücretli izinli sayılması, mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu ve ücretsiz hale getirilmesi ve trafik güvenliğini artırmak için bariyer sistemlerinin motorcu dostu hale getirilmesi gibi önlemler yer aldı. Bu düzenlemelerle motokuryelerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, can kayıplarının önlenmesi ve sektörde daha güvenli bir çalışma ortamı sağlanması hedefleniyor.

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