Canımız Menzil'e Emanet! Mahruki Cezaevindeyken AFAD Cemaate Eğitim Veriyormuş

Devasa ekonomiye sahip cemaat dernekleri kendilerine sağlanan desteklerle güçlenmeye devam ediyor. Ülkenin en kitlesel cemaatlerinden Menzil, kurduğu dernekler üzerinden adeta kamu kurumu gibi hareket ediyor. Menzil cemaatinde miras kavgasının ardından büyük kardeş Saki Elhüseyni tarafından kurulan Nezir Derneği, AFAD ve AKP’li belediyelerle iş birliği yaparak hem ortak tatbikatlar düzenliyor hem de adeta resmi statü kazanıyor.

Henüz 1 yıl önce kurulan dernek AFAD’dan ilk yardım ve arama kurtarma eğitimleri aldı. Üstelik bu eğitimler 17 Ağustos depremindeki kahramanlığıyla milyonların sevgisini kazanan Eski Akut Başkanı Nasuh Mahruki’nin sosyal medya paylaşımı nedeniyle 16 gün boyunca tutuklu bulunduğu süreçte yapıldı.

3 İLDE AFAD’DAN CEMAAT DERNEĞİNE EĞİTİM

Nezir Derneği sadece bağış kampanyası başlatmakla kalmadı aynı zamanda pek çok ilde AFAD koordinasyonunda arama kurtarma eğitimlerini kapsayan çalışmalar yapmaya başladı. Dernek Ankara, Kocaeli ve Sakarya’da arama kurtarma ve ilk yardım eğitimleri aldı. Kocaeli’de yapılan eğitimlerle ilgili “AFAD koordinasyonunda, Nezir Arama Kurtarma ekibimiz depremde arama kurtarma eğitiminin ardından Hazmat ve Harita-Pusula-GPS kullanımı eğitimini başarıyla tamamladı. Çalışmalara 40 kişilik ekibimiz katıldı” açıklaması yapıldı.

KIZILAY VE DENİZ FENERİ DE İŞİN İÇİNDE

Nezir ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi tarafından gerçekleştiren arama kurtarma tatbikatına da katıldı. Tatbikata AFAD, Kızılay ve Deniz Feneri Derneği de katılım sağladı.

Sakarya’da AFAD Koordinasyonu’nda Nezir Derneği ekiplerine ilk yardım ve arama kurtarma eğitimi verildi. Ankara’da da Nezir Derneği üyelerine AFAD koordinasyonunda arama kurtarma eğitimleri verilirken “Her gönüllü bir umuttur” şeklinde de vatandaşlara çağrıda bulunuldu.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA KATILDILAR

Manavgat’ta geçen ay aşırı yağışlarla yaşanan su baskınları sonrası AFAD’ın çağrısıyla bölgeye giden Nezir burada çalışmalara katıldı. Nezir yaptığı açıklamada “AFAD çağrısı üzerine bölgeye intikal eden Nezir Afet Yönetimi ekiplerimiz, sular altında kalan hanelerde görev yapan ekiplere gece boyunca çorba ve çay ikramında bulundu” dedi.

İNTERNET ÜZERİNDEN BAĞIŞ TOPLUYORLAR

Dernek ayrıca 12 Aralık’ta Ankara’da AFAD Başkanı Okay Memiş’in öncülüğünde yapılan Suriye’de insani yardımlar ve ihtiyaçlar üzerine değerlendirme toplantısına katıldı.

Toplantının ardından Nezir Derneği ‘Kardeşlik Sınır Tanımaz’ kampanyasıyla bağış toplamaya başladı. Dernek sitesinde bağış kampanyasıyla ilgili “ İç savaş sonrası ciddi hasar alan Suriye'de kardeşlerimizin bize her zamankinden fazla ihtiyacı var. Evlerine geri dönen, Suriye'nin geleceğini yeniden inşa etmek için hep birlikte biz de kardeşlerimize destek olmalıyız. Öncelikli olarak gıda, ekmek, kışlık kıyafet ve akaryakıt malzemelerine ciddi ihtiyaç olan bölgede AFAD koordinasyonunda yardım çalışmalarımıza hız vermek için desteğinizi bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Nezir Derneği, Menzil şeyhi Abdülbaki Elhüseyni'nin ölümünün ardından kardeşler arasında çıkan kavga sonucu kuruldu. Cemaat, 6 Şubat depremlerinde kamu yararı statüsü de taşıyan Beşir Derneği üzerinden faaliyet yürütmüştü. Beşir Derneği enkaz üzerindeki depremzedelere "Ölmeden önce tövbe edin" şeklinde çağrıda bulunmasıyla da dikkat çekmişti. Kardeşler arasında başlayan kavganın ardından Saki Elhüseyni 2023 yılında Nezir Derneği'ni kurmuştu. Nezir Derneği Türkiye yanı sıra insani yardım adı altında Bagladeş, Mısır, Suriye gibi dünyanın pek çok yerinde de faaliyet yürütüyor.