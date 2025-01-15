Büyükşehirde Ekmeğe Zam!

Geçtiğimiz günlerde üretim maliyetlerinde yaşanan yükseliş sonrası fırıncı esnafları, Aydın Fırıncılar Odası aracılığıyla simit ve ekmek fiyatlarının yükseltilmesini talep etmişti.

Oda tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 200 gram ekmek ve 100 gram simit fiyatlarının yükseltilmesine karar alındı.

BUGÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Bu kapsamda Buharkent ilçesinde 200 gram ekmek fiyatlarına zam yapıldı. İlçe genelinde 200 gram ekmek, 15 Ocak tarihinden itibaren 12,5 TL’ye satışa sunulacak.

Kaynak: İHA