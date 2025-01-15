Kahramanmaraş'ta 3.3 Büyüklüğünde Deprem
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Kahramanmaraş'ta 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem sabah 05.58'de, yerin 6.1 km derinliğinde gerçekleşti. Büyüklüğü 3.3 olarak açıklanan deprem kentte korkuya neden oldu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 15, 2025
TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) https://t.co/M35aijrxPe
15.01.2025, 05:58:45 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 6.1 km#Kandilli
AFAD ise merkez üssü Dulkadiroğlu olan depremin büyüklüğünü 3.2 olarak açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: