Kahramanmaraş'ta 3.3 Büyüklüğünde Deprem

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Kahramanmaraş'ta 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Kahramanmaraş'ta 3.3 Büyüklüğünde Deprem

Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem sabah 05.58'de, yerin 6.1 km derinliğinde gerçekleşti. Büyüklüğü 3.3 olarak açıklanan deprem kentte korkuya neden oldu.

AFAD ise merkez üssü Dulkadiroğlu olan depremin büyüklüğünü 3.2 olarak açıkladı.

Kahramanmaraş'ta 3.3 Büyüklüğünde Deprem - Resim : 1

Kaynak: Haber Merkezi

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