CHP’li Gürer’den İktidara 'Pestisit' Çıkışı: 10 Bin Bildirimin 853 Bini Türkiye'den

Son zamanlarda çok sayıda ürün içinde bulunan maddeler nedeniyle sınırdan geri döndürüldü. Yurt dışına gönderilmek üzere yola çıkan ürünlerin iade edilmesine bir eleştiri de CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’den geldi.

'GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMALI'

Gürer, “Bu bildirimin Türkiye’den olması ülkeyi yönetenlerin gerekli önlemleri alması gerektirdiği görülüyor. Tarım zehirleri insana, doğaya doğrudan toprağa, faydalı canlılara, suya, havaya zarar veriyor. Tükettiğimiz gıda ile zehirlenmememizi iktidar sağlamak zorundadır” dedi.

'İTHAL ÜRÜNLERDE DE KONTROL OLMALI'

Tarımdaki sorunlara dikkat çeken Gürer şunları söyledi: 2023-2024 yıllarında dünyada 10.044 bildirim olmuş ve bu bildirimlerden 853’ü Türkiye’den ihraç edilen ürünlerde tespit edilmiş. Bu durum, dikkatleri pestisit ve aflatoksin konusunda yurtiçindeki ürünlere çevirdi. Ülkemizden giden ürün gibi ithal ürünlerde de gerekli denetim ve kontrol sağlanmalı.

'SATIŞINA İZİN VERİLMEMELİ'

Fethi Gürer, sorunun çiftçilerden kaynaklı olmadığını belirterek kullanılan pestisitlerin ruhsatlı ürünler olduğunu belirtti. Gürer “Ruhsatlandırılmış ilaçlarda yapılan incelemeler sonunda ortaya çıkan bu durum, ürün iadesini gerektiriyorsa, insan sağlığına zararlı olan bu ilaçların ruhsatlandırılmaması ve Türkiye'de satışına izin verilmemesi gerekir” dedi.

GÜRER’DEN BAKANLIĞA ÇAĞRI

Tarım ve Orman Bakanlığı’na çiftçileri eğitmesi ve pestisit kullanımını sıkı takip etmesi için çağrı yapan Gürer şunları söyledi. Bakanlık, çiftçilerin üretim sürecinde ne kadar pestisit kullanacağını yönlendirmeli ve hem iç hem de dış pazara verilen ürünleri sıkı denetim altına almalıdır.

Kaynak: Haber Merkezi