Adeta Zehir Seçiyor! Türkiye’den İthal Edilen Salamura Asma Yaprağında 'Pestisit Kokteyli'

Türkiye’den yurt dışına ihraç edilen ürünlerde gıda güvensizliği sürüyor. Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) Türkiye’den Hollanda’ya gönderilen salamura asma yaprağında ‘pestisit kokteyli’ tespit edildiğini duyurdu. Piyasada sürdürülen resmi kontrollerde ortaya çıkan skandala ilişkin bir kişi de gözaltına alındı.

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
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Adeta Zehir Seçiyor! Türkiye’den İthal Edilen Salamura Asma Yaprağında 'Pestisit Kokteyli'

Türkiye, geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği’nin gıda güvenliği kontrol sistemi olan Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) üzerinden en çok bildirim alan ülkesi oldu. ülke oldu. Pestisit kalıntıları ve aflatoksin seviyesindeki fazlalıklar gibi nedenlerle pek çok ihracat ürünü sınır kontrolünden geri dönmeler bu yıl da tekrarlanıyor. Türkiye 2023 yılında da RASFF’tan en çok bildirim alan ülke olmuştu.

Adeta Zehir Seçiyor! Türkiye’den İthal Edilen Salamura Asma Yaprağında 'Pestisit Kokteyli' - Resim : 1

Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) Türkiye'den Avrupa'ya ihraç edilen ürünlerdeki tehlikeli ürünlere bir yenisini ekledi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun RASFF sistemi internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre 'salamura asma yaprağı'nda da zehir tespit edildi.

Adeta Zehir Seçiyor! Türkiye’den İthal Edilen Salamura Asma Yaprağında 'Pestisit Kokteyli' - Resim : 2

PESTİSİT KOKTEYLİ

Hollanda'nın Türkiye'den ithal ettiği salamura asma yaprağında 8 çeşit pestisit tespit edildi. Kurum tarafından yapılan açıklamada üründeki risk değeri 'Ciddi' olarak değerlendirildi. Piyasada yapılan resmi kontrollerde ortaya çıkan sağlık skandalı sonucu bir kişi gözaltına alındı.

Adeta Zehir Seçiyor! Türkiye’den İthal Edilen Salamura Asma Yaprağında 'Pestisit Kokteyli' - Resim : 3

PESTİSİTLERİN ZARARLARI

Pestisitler, kanser, dermatit, endokrin, üreme ve nörodavranışsal bozukluklar, astım gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Hollanda zehirlenme gıda
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