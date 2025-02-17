Ayvalık'ta İkinci Öğrenci Lokantası Açıldı

Ayvalık Belediyesi tarafından 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının ilk günlerinde belediye bünyesindeki Boğaziçi Otel'in alt katında hayata geçirilen Öğrenci Lokantası'nın ikincisi, "Okullar Bölgesi" olarak nitelendirilen Ali Çetinkaya Mahallesi Adliye Binası arkasında yapılan tek katlı binada hizmete alındı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve eşi Canan Ergin'in yanı sıra CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı ile öğrenciler ve velilerin katılımıyla hizmete giren Öğrenci Lokantası'nda yemekler ilk gün ücretsiz olarak dağıtıldı.

Kaynak: İHA