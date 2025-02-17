Ablasının Bir Sözü Şoke Eden Gerçeği Ortaya Çıkardı! Yıllarca Baba Dediği Adam Meğer...

Muğla'da 50 yaşındaki bir kadın, ablasıyla yaşadığı tartışma sonucu büyük bir şok yaşadı. Berrin Nalcı isimli kadın, yıllarca babası olarak bildiği kişinin gerçek babasının katili olduğunu öğrendi.

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Ablasının Bir Sözü Şoke Eden Gerçeği Ortaya Çıkardı! Yıllarca Baba Dediği Adam Meğer...

Muğla'nın Ula ilçesinde bir süre önce yaşamını yitiren Fatma Ayyıldız, Akyaka'nın en zengin isimlerinden olan Mustafa Uyanık'tan 50 yıl önce bir kız çocuğu sahibi oldu. Fatma Ayyıldız bu sırrı saklayarak Berrin Nalcı'yı resmi nikahlı olduğu eşi Mahir Ayyıldız'ın üzerine kaydettirdi. Mahir Ayyıldız, o dönemin Akyaka Mahalle Muhtarı Mustafa Uyanık'ı 1982 yılında eşiyle ormanda birlikte yakalayınca öldürdü. Mahir Ayyıldız, olayın ardından, tutuklanıp cezaevine gönderildi. Ayyıldız cezaevinden çıktıktan bir süre sonra hayatını kaybetti. Fatma Ayyıldız da eşinden bir süre sonra öldü.

ABLASIYLA TARTIŞINCA GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Berrin Nalcı, 48 yaşına kadar Mahir Ayyıldız'ı gerçek babası olarak bildi. Bir yıl önce tartıştığı ablasının, "Babamın hissesine girme. Sen babamın mirasçısı değilsin" sözleri üzerine Berrin Nalcı büyük bir şok yaşadı.

Berrin Nalcı babalık davalarını sonuçlandırmakla tanınan Avukat Varol Turbay aracılığıyla Muğla Aile Mahkemesi'nde ilk olarak soybağı reddi davası açtı. Soybağı reddi davası için Nalcı'nin ile kütükte babası olarak görünen Mahir Ayyıldız'dan örnekler alındı. Yapılan DNA testinde kütükte babası olarak kayıtlı olan Ayyıldız'ın Berrin Nalcı'nın babası olmadığı anlaşıldı.

BİYOLOJİK BABASI MUSTAFA UYANIK ÇIKTI

Avukat Turbay, bu kez de Mahir Ayyıldız’ın eşiyle birlikte yakalayıp öldürdüğü Mustafa Uyanık için babalık davası açtı. Davada 41 yıl önce cinayete kurban giden Mustafa Uyanık ile anne Fatma Ayyıldız'ın mezarı, 3 Mayıs'ta açıldı. Mustafa Uyanık ile Fatma Ayyıldız'dan alınan örnekler, Berrin Nalcı'dan alınan örneklerle karşılaştırıldı. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testi 1 Şubat 2025'te sonuçlandı. DNA testinde Nalcı'nın biyolojik babasının Mahir Ayyıldız tarafından öldürülen Mustafa Uyanık olduğu anlaşıldı.

Kaynak: DHA

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