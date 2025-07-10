Varis Şikayetlerini Azaltan 5 Etkili Yöntem

Sıcak havaların etkisini artırdığı yaz aylarında, varis hastaları için şikayetler de artış gösteriyor. Uzmanlar, özellikle güneşe uzun süre maruz kalmanın varisli bireylerde ağrı, kaşıntı, şişlik ve ağırlık hissini yoğunlaştırdığını vurguluyor.

Varis Şikayetlerini Azaltan 5 Etkili Yöntem
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Toplardamarlardaki kapakçıkların işlevini yitirmesiyle oluşan varis, bacaklarda kan birikmesine ve damarların genişlemesine yol açıyor. Yaz mevsiminde artan sıcaklık, damarların daha da genişlemesine neden olarak varisli damarların belirginleşmesine ve mevcut semptomların şiddetlenmesine sebep oluyor.

Uzmanlara göre, özellikle 10.00-16.00 saatleri arasında doğrudan güneşe çıkmak, varis hastaları için risk teşkil ediyor.

TEDAVİ EDİLMEYEN VARİSLER CİDDİ SONUÇLAR DOĞURABİLİR

Journal of Vascular Surgery’de yer alan bilimsel çalışmalara göre, tedavi edilmeyen varisler, damar içi pıhtılaşma (DVT) gibi ciddi sorunlara yol açabiliyor. DVT’nin akciğer embolisine dönüşme riski ise hayati tehlike oluşturuyor.

European Journal of Vascular and Endovascular Surgery’de yayımlanan bir başka araştırmada ise varisli damarların, kalp ve damar sağlığı açısından da tehdit oluşturduğu belirtildi.

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UZMANLARDAN VARİS HASTALARINA 5 ÖNEMLİ ÖNERİ

Güneşten uzak durun: Özellikle öğle saatlerinde gölgede kalmak varisli bireyler için önemli bir koruma sağlıyor.

Soğuk su uygulaması yapın: Güneş sonrası bacaklara yapılan soğuk su masajı, şişlik ve ağrıyı azaltabiliyor.

Düzenli egzersiz yapın: Yüzme, yürüyüş ve bisiklet gibi aktiviteler, bacak kaslarını çalıştırarak kan dolaşımını destekliyor.

Varis çorabı kullanın: Doğru basınç derecesine sahip tıbbi varis çorapları, toplardamar sistemine yardımcı oluyor.

Bacaklarınızı yukarı kaldırın: Gün içerisinde belirli aralıklarla bacakların yukarıya kaldırılması, ödem oluşumunu önlemeye katkı sağlıyor.

MODERN TEDAVİ YÖNTEMLERİYLE ÇÖZÜM MÜMKÜN

Skleroterapi, lazer ve radyofrekans ablasyon gibi modern ve minimal invaziv tedavi yöntemleriyle varis sorunu artık çok daha kolay kontrol altına alınabiliyor. Uzmanlar, varis belirtileri ortaya çıktığında vakit kaybedilmeden bir hekime başvurulmasını tavsiye ediyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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