CHP'nin Kurultay Davasında Yetkili Mahkeme Değişti

CHP 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada, mahkemeler arasındaki yetki karmaşası sona erdi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi, davanın yeniden Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesine karar verdi.

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CHP'nin Kurultay Davasında Yetkili Mahkeme Değişti
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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda “delegelere menfaat karşılığında oy kullandırıldığı” iddiasıyla aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı 12 kişi hakkında açılan ceza davasında, mahkemeler arasında süren görev tartışmasına nokta kondu.

Davaya ilk olarak bakan Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, dosyanın ağırlığı gerekçesiyle görevsizlik kararı vererek dosyayı Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti. Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren ağır ceza mahkemesi de görevsizlik kararını kaldırarak dosyayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne yönlendirdi.

CHP'nin Kurultay Davasında Yetkili Mahkeme Değişti - Resim : 1

Son sözü söyleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi, tartışmalara son vererek davanın yeniden Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesine hükmetti. Daire, ağır ceza mahkemesinin yetkili olmadığına ve asliye ceza mahkemesinin verdiği görevsizlik kararının hukuken dayanaksız olduğuna karar verdi.

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Kaynak: ANKA

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