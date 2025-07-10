Yangında İtfaiye Ekiplerine Saldırı: Polis Biber Gazı Kullandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir tekstil atölyesinde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri ise iş yeri çalışanlarının saldırısına uğradı. Polis, biber gazıyla müdahale etti.

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir tekstil atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede çatıya yayılan alevler çevredeki binaları tehdit ederken, bitişikteki evlerde oturan vatandaşlar yangına hortum ve yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı.

PANİK YARATTI

Yangın, ilçeye bağlı bir mahalledeki tekstil atölyesinin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı. Yangına ilk müdahaleyi, yangının atölyeye bitişik binalara sıçrama tehlikesine karşı kendi evlerini korumak isteyen mahalle sakinleri yaptı. Bazı vatandaşlar yangın tüpleriyle, bazıları ise bahçe hortumlarıyla alevlere su tutarak mücadele etti.

Yangında İtfaiye Ekiplerine Saldırı: Polis Biber Gazı Kullandı - Resim : 1

YAŞLI KADIN KURTARILDI

Alevlerin hızla yayıldığı binanın hemen bitişiğindeki evde yaşayan ve yürüyemeyen yaşlı bir kadın, içeride mahsur kaldı. Yangının büyümesiyle birlikte çevredeki vatandaşların ve kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle yaşlı kadın güvenli şekilde dışarı çıkarıldı. Yangın sırasında dumandan etkilenen bazı vatandaşlara sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Yangında İtfaiye Ekiplerine Saldırı: Polis Biber Gazı Kullandı - Resim : 2

SALDIRI

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, iş yeri çalışanlarının sözlü ve fiziksel saldırısına uğradı. İddiaya göre gerginlik, ekiplerin "alanı boşaltın" uyarısı sonrası başladı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce olay yerine gelen polis, grubu biber gazı kullanarak ayırmak zorunda kaldı.

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Kaynak: İHA

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