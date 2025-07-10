Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Avusturya Başbakanı Stocker Arasında Kritik Görüşme

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Christian Stocker ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler de ele alındı.

TİCARETTE YENİ ADIMLAR SİNYALİ

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Avusturya arasındaki ticaret ve yatırım alanlarında ciddi bir potansiyel bulunduğuna dikkat çekti. Bu potansiyelin daha verimli kullanılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmek adına kararlı bir şekilde adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti.

UKRAYNA VE GAZZE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya Savaşı'na da değinerek, savaşın sonlandırılması için ortaya çıkan fırsatların heba edilmemesi gerektiğine işaret etti. Gazze'deki insanlık dramına da dikkat çeken Erdoğan, bölgede yaşanan insani krizin felaket boyutuna ulaştığını belirtti ve acil insani yardımların ulaştırılmasının hayati önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: AA