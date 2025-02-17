Ters Yöne Giren Otobüse Ceza

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeBeyrebucak Mahallesi'nde bulunan bir dinlenme tesisinde bir yolcu otobüsü şoförü trafiği tehlikeye atarak ters yönde ilerledi.

Anamur istikametine gitmek yerine, D400 Karayolu'nda ters yönde ilerleyen şoföre ceza kesildi. Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Trafik Timleri, otobüsün plakası ve dinlenme tesisine giriş-çıkış saatleri tespit edilerek, ilgili araca 9 bin TL idari para cezası kesti.

Kaynak: İHA