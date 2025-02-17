Ters Yöne Giren Otobüse Ceza
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yolunu uzatmamak için ters yöne giren yolcu otobüsüne 9 bin lira para cezası kesildi.Sürücünün hem kendi hayatını hem de yolcuların hayatını tehlikeye attığının altı çizildi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeBeyrebucak Mahallesi'nde bulunan bir dinlenme tesisinde bir yolcu otobüsü şoförü trafiği tehlikeye atarak ters yönde ilerledi.
Anamur istikametine gitmek yerine, D400 Karayolu'nda ters yönde ilerleyen şoföre ceza kesildi. Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Trafik Timleri, otobüsün plakası ve dinlenme tesisine giriş-çıkış saatleri tespit edilerek, ilgili araca 9 bin TL idari para cezası kesti.
Kaynak: İHA