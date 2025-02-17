Yayaya Çarpan Sürücüyü Çevredeki Esnaf Darp Etti

Diyarbakır-Elazığ yolu Galericiler Sitesi karşında 21 DB 021 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı.

İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

ESNAFLA TARTIŞAN SÜRÜCÜ DARP EDİLDİ

Kazaya karışan sürücü ile çevredeki esnaf arasında ise tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle sürücü, bir grup esnaf tarafından darp edildi. Sürücü, çevredekiler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Sürücü ve yaralı kadının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA