Ankara’da Kamyon Devrildi, Yaralılar Var

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir kamyonun devrilmesi sonucu yaşanan kazada 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

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Ankara’da Kamyon Devrildi, Yaralılar Var

Edinilen bilgiye göre, Polatlı'nın Basri Mahallesi, Ayaş yolu üzerinde soğan yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Henüz sürücüsü tespit edilemeyen 06 DME 516 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak ters döndü. Kazada 5 kişinin yaralandığı bildirilirken, ihbar sonrası olay yerine çok sayıda ambulans yönlendirildi.

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Kaynak: İHA

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Ankara Trafik kazası
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