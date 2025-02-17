Ankara’da Kamyon Devrildi, Yaralılar Var

Edinilen bilgiye göre, Polatlı'nın Basri Mahallesi, Ayaş yolu üzerinde soğan yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Henüz sürücüsü tespit edilemeyen 06 DME 516 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak ters döndü. Kazada 5 kişinin yaralandığı bildirilirken, ihbar sonrası olay yerine çok sayıda ambulans yönlendirildi.

Kaynak: İHA