Konyalı Turizm Devi İçin Köprüden Önce Son Çıkış: Süreç Resmen Başladı

MAHKEMEDEN RESMİ KARAR

Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından yayınlanan resmi karara göre, Lüks Karakuş Turizm Taşımacılık Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi için konkordato süreci resmen başlatıldı. Mahkeme, konkordato davasına ilişkin duruşma tarihini 11 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 09:35 olarak duyurdu. Duruşma, Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi duruşma salonunda gerçekleşecek.

Mahkeme ayrıca, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 304. maddesi gereğince konkordato başvurusuna itirazı olan tarafların, gerekçelerini yazılı olarak bildirerek duruşmaya katılabileceklerini ilan etti.