Konyalı Turizm Devi İçin Köprüden Önce Son Çıkış: Süreç Resmen Başladı
Türkiye’de derinleşen ekonomik kriz, konkordato dalgasını hızlandırdı. Konya merkezli bir turizm firmasının konkordato başvurusu, sektörde şok etkisi yarattı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yüksek enflasyon, artan faiz oranları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, Türkiye genelinde şirketlerin mali dengesini bozmaya devam ediyor. Ekonomik baskı altında kalan birçok firma, borçlarını ödeyemez hale gelince konkordato ilan ederek yasal koruma yoluna başvuruyor. Bu sürece son olarak, Konya'nın tanınan turizm şirketlerinden Lüks Karakuş Turizm de katıldı.
MAHKEMEDEN RESMİ KARAR
Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından yayınlanan resmi karara göre, Lüks Karakuş Turizm Taşımacılık Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi için konkordato süreci resmen başlatıldı. Mahkeme, konkordato davasına ilişkin duruşma tarihini 11 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 09:35 olarak duyurdu. Duruşma, Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi duruşma salonunda gerçekleşecek.
Mahkeme ayrıca, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 304. maddesi gereğince konkordato başvurusuna itirazı olan tarafların, gerekçelerini yazılı olarak bildirerek duruşmaya katılabileceklerini ilan etti.
NEDEN KONKORDATO İLAN EDİLİYOR?
Konkordato, borçlarını ödemekte zorlanan firmaların iflastan korunmak amacıyla başvurduğu yasal bir yapılandırma süreci. Türk Ticaret Kanunu kapsamında firmalar, mali darboğaza girdiklerinde mahkemeye başvurarak geçici süreyle borçlarını dondurabiliyor. Bu süreçte şirket, alacaklılardan yasal koruma alırken, borçlarını yeniden yapılandırarak faaliyetlerine devam etme şansı elde ediyor.
TURİZM SEKTÖRÜNDE ALARM ÇANLARI ÇALIYOR
Özellikle son dönemde inşaat, tekstil ve turizm gibi sermaye yoğun sektörlerde konkordato başvurularında artış yaşanıyor. Turizm sezonunun başladığı bir dönemde yaşanan bu gelişme, sektörde “nakit akış krizi” ihtimalini daha da güçlendiriyor. Uzmanlar, önümüzdeki aylarda benzer haberlerin artabileceğine dikkat çekiyor.