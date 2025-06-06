Hakan Kara 'Türkiye Zirvede' Dedi: Tabloyu Açıkladı

EN BELİRGİN GEÇİŞ TÜRKİYE’DE YAŞANDI

Kara’nın paylaştığı grafikte Türkiye ile birlikte yer alan ülkeler arasında Brezilya ve Rusya da pozitif faiz-enflasyon farkıyla öne çıkarken, Polonya, Güney Kore, Hindistan, Şili ve Arjantin gibi ülkeler halen negatif reel faiz uygulamaya devam ediyor. Ancak Türkiye’nin yaşadığı keskin dönüşüm, diğer ülkelerle kıyaslandığında en dikkat çekici değişim olarak öne çıkıyor.