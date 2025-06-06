Hakan Kara 'Türkiye Zirvede' Dedi: Tabloyu Açıkladı
Eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara’nın sosyal medya hesabından “nereden nereye” notuyla paylaştığı grafik, Türkiye’nin son 2,5 yılda izlediği para politikası değişimini çarpıcı bir şekilde ortaya koydu.
Kaynak: Haber Merkezi
Hakan Kara’nın BIS ve merkez bankası verilerine dayandırdığı analiz, 2022 yılında politika faizi ile enflasyon arasındaki fark açısından dünyanın en düşük seviyesinde bulunan Türkiye’nin, 2025 yılına gelindiğinde bu alanda zirveye yerleştiğini gösterdi.
NEGATİF FAİZİN EN SERT UYGULANDIĞI DÖNEM
Grafikte yer alan verilere göre, Ekim 2022’de Türkiye’de politika faizi yüzde 10,5 seviyesinde bulunurken, aynı dönemde yıllık enflasyon yaklaşık yüzde 85’e ulaşmıştı. Bu tablo, politika faizi ile enflasyon farkının eksi 65 puana kadar gerilemesine neden olmuştu. Böylece Türkiye, negatif reel faiz uygulayan ülkeler arasında en uç noktada yer almıştı. Faizlerin düşürüldüğü bu dönemde, enflasyonun hızla tırmanması dikkat çekmişti.
2025 İTİBARIYLA DENGELER DEĞİŞTİ
2023 yılının ortalarında başlayan sıkı para politikası adımları, 2024 yılı boyunca devam etti. Mayıs 2025’e gelindiğinde ise Türkiye ekonomisinde kayda değer bir değişim yaşandı.
Politika faizi yüzde 49 seviyesine yükselirken, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) baz alınarak yapılan hesaplamalarda, enflasyonun altında kalan faiz oranları yerini pozitif reel faize bıraktı. Böylece Türkiye, karşılaştırmalı tabloda en yüksek politika faizi-enflasyon farkına sahip ülke oldu.
EN BELİRGİN GEÇİŞ TÜRKİYE’DE YAŞANDI
Kara’nın paylaştığı grafikte Türkiye ile birlikte yer alan ülkeler arasında Brezilya ve Rusya da pozitif faiz-enflasyon farkıyla öne çıkarken, Polonya, Güney Kore, Hindistan, Şili ve Arjantin gibi ülkeler halen negatif reel faiz uygulamaya devam ediyor. Ancak Türkiye’nin yaşadığı keskin dönüşüm, diğer ülkelerle kıyaslandığında en dikkat çekici değişim olarak öne çıkıyor.