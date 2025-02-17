Arnavutköy'de Feci Kaza! Sürücü Kurtarılamadı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, 13 Şubat Perşembe günü gece saat 02.30 sıralarında meydana gelen kazada, 23 yaşındaki Ahmet Arslan yönetimindeki otomobil bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak savruldu ve bariyer ile üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta ağır hasar oluştu ve araç kullanılamaz hale geldi.

SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücü Ahmet Arslan'ı sıkıştığı araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından ekipler, kazanın nasıl gerçekleştiğini araştırmaya devam etti.

Kaynak: İHA