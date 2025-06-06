Kahve Devlerinden Yalı Savaşı! Starbucks'ın Bebek'teki Gözdesi Rekor Paraya Satıldı

Yalının önceki sahibi, Bebek Otel’in de mülk sahipliğini sürdüren Karamanoğlu ailesi oldu. Satış işlemini gerçekleştiren isim ise ailenin öne çıkan üyelerinden Selçuk Karamanoğlu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Maine eyaletinde uzun süredir yaşayan Selçuk Karamanoğlu’nun, ABD’de de çeşitli gayrimenkul yatırımlarının bulunduğu ve ralli ile yelken sporlarına ilgi duyduğu biliniyor.