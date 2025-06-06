Kahve Devlerinden Yalı Savaşı! Starbucks'ın Bebek'teki Gözdesi Rekor Paraya Satıldı
İstanbul Boğazı’nın en prestijli noktalarından biri olan Bebek Cevdet Paşa Caddesi üzerindeki tarihi yalı el değiştirdi. Starbucks şubesine de ev sahipliği yapan yalı, Kahve Dünyası markasının sahibi Altınmarka Grubu tarafından 23 milyon dolara satın alındı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yalının önceki sahibi, Bebek Otel’in de mülk sahipliğini sürdüren Karamanoğlu ailesi oldu. Satış işlemini gerçekleştiren isim ise ailenin öne çıkan üyelerinden Selçuk Karamanoğlu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Maine eyaletinde uzun süredir yaşayan Selçuk Karamanoğlu’nun, ABD’de de çeşitli gayrimenkul yatırımlarının bulunduğu ve ralli ile yelken sporlarına ilgi duyduğu biliniyor.
ALTINMARKA’DAN STRATEJİK GAYRİMENKUL HAMLESİ
Türkiye’nin önde gelen kakao ve endüstriyel çikolata üreticileri arasında yer alan Altınmarka Grubu, yalnızca gıda sektöründe değil, son dönemde gayrimenkul yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. Grup, geçtiğimiz aylarda Aydın’da bulunan Efeler Çiftliği’ni de Söktaş Grubu’ndan satın almıştı.
KAHVE SEKTÖRÜNDE REKABET YALIYA TAŞINDI
Starbucks şubesinin bulunduğu yalıyı bünyesine katan Altınmarka’nın bu adımı, kahve zincirleri arasındaki rekabetin gayrimenkul alanında da sürdüğünü gösterdi. Boğaz hattında önemli bir noktaya yapılan bu yatırım, sektörün gelecekteki yönelimlerine dair ipuçları taşıyor.