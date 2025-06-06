İslam Memiş: Rekor Kısa Sürecek
Kripto para piyasasının en büyük birimi olan Bitcoin, hafta başında yakaladığı yükseliş ivmesini sürdüremedi. Gün içerisinde 103.460 dolar seviyesinden işlem gören Bitcoin için Finans Uzmanı İslam Memiş’ten dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Memiş, kısa vadeli yükselişlerin kalıcılık taşımadığını belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
İslam Memiş, hafta başındaki değer artışının yatırımcılar açısından yanıltıcı olabileceğine dikkat çekti. Mevcut fiyatlamaların sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Memiş, özellikle 101.500 dolar seviyesinin önemli bir destek noktası olduğunu belirtti. Bu seviyeye inilmeden yukarı yönlü hareketlerin kalıcılık göstermeyeceğini ifade etti.
15 HAZİRAN SONRASI İÇİN POZİTİF SENARYO
Memiş, Bitcoin’de yukarı yönlü hareketin asıl olarak ayın 15’inden sonra güç kazanabileceğini söyledi. Teknik görünümde 101.500 dolar seviyesinin altının test edilmeden güçlü bir toparlanmanın beklenmemesi gerektiğini dile getiren Memiş, yatırımcıların bu kritik destek noktasını dikkate alması gerektiğini ifade etti.
PİYASADA BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR
Kripto para piyasasında dalgalı seyrin sürdüğüne işaret eden uzmanlar, yatırımcıları temkinli olmaya çağırırken, Bitcoin’in kısa vadede oynak fiyat hareketlerine açık kalmaya devam edeceği öngörülüyor.