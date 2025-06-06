İslam Memiş: Rekor Kısa Sürecek

İslam Memiş, hafta başındaki değer artışının yatırımcılar açısından yanıltıcı olabileceğine dikkat çekti. Mevcut fiyatlamaların sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Memiş, özellikle 101.500 dolar seviyesinin önemli bir destek noktası olduğunu belirtti. Bu seviyeye inilmeden yukarı yönlü hareketlerin kalıcılık göstermeyeceğini ifade etti.