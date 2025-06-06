Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada
Dünyanın en pahalı futbolcuları belli oldu. Listede Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın yerleri dikkat çekerken, listenin en başında ise Lamine Yamal yer aldı. İşte dünyanın en değerli 50 futbolcusu
Kaynak: Haber Merkezi
Futbol dünyasında her yıl yeni bir yıldız ortaya çıkarken, Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) dünyanın en yüksek değerine sahip 50 oyuncusunu sıraladı. Listede milli yıldızlar Kenan Yıldız ve Arda Güler de kendilerine yer buldu. Zirvede ise Barcelona’nın ‘süper çocuğu’ Lamine Yamal yer aldı.
Milli futbolcular Kenan Yıldız ve Arda Güler listenin ilk 35 sırasında kendisine yer buldu. İşte dünyanın en değerli 50 futbolcusu:
1- Lamine Yamal (Barcelona) - 402.3 milyon Euro
2- Erling Haaland (Manchester City) - 239.6 milyon Euro
3- Jude Bellingham (Real Madrid) - 233.8 milyon Euro
4- Kylian Mbappe (Real Madrid) - 192.5 milyon Euro
5- Jamal Musiala (Bayern Münih) - 154.8 milyon Euro
6- Pedri Gonzalez (Barcelona) - 143.7 milyon Euro
7- Vinicius Junior (Real Madrid) - 130.4 milyon Euro
8- Cole Palmer (Chelsea) - 126.5 milyon Euro
9- Julian Alvarez (Atletico Madrid) - 126 milyon Euro
10- Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) - 122.3 milyon Euro
11- Rodrygo Goes (Real Madrid) - 120.5 milyon Euro
12- Pau Cubarsi (Barcelona) - 118 milyon Euro
13- Joao Neves (PSG) - 117.8 milyon Euro
14- Bukayo Saka (Arsenal) - 115.1 milyon Euro
15- Morgan Rogers (Aston Villa) - 114.2 milyon Euro
16- Benjamin Sesko (Leipzig) - 113.5 milyon Euro
17- Desire Doue (PSG) - 108.7 milyon Euro
18- Xavi Simons (Leipzig) - 106.3 milyon Euro
19- Lautaro Martinez (Inter) - 105.1 milyon Euro
20- Alexander Isak (Newcastle United) - 103.1 milyon Euro
21- Michael Olise (Bayern Münih) - 102 milyon Euro
22- Ederson (Manchester City) - 100.8 milyon Euro
23- Josko Gvardiol (Manchester City) - 100.7 milyon Euro
24- Declan Rice (Arsenal) - 100 milyon Euro
25- Bradley Barcola (PSG) - 98.8 milyon Euro
26- Ryan Gravenberch (Liverpool) - 98 milyon Euro
27- KENAN YILDIZ (Juventus) - 97.8 milyon Euro
28- Nicolas Jackson (Chelsea) - 96.4 milyon Euro
29- Federico Valverde (Real Madrid) - 95.5 milyon Euro
30- Dominik Szoboszlai (Liverpool) - 93.9 milyon Euro
31- Warren Zaïre-Emery (PSG) - 92.5 milyon Euro
32- Cody Gakpo (Liverpool) - 92.3 milyon Euro
33- Kai Havertz (Arsenal) - 91.1 milyon Euro
34- ARDA GÜLER (Real Madrid) - 90.9 milyon Euro
35- Aurelien Tchouameni (Real Madrid) - 90.8 milyon Euro
36- Piero Hincapie (Bayer Leverkusen) - 90.5 milyon Euro
37- Alejandro Balde (Barcelona) - 89.7 milyon Euro
38- Kvara Kvaratskhelia (PSG) - 89.1 milyon Euro
39- Enzo Fernandez (Chelsea) - 87.9 milyon Euro
40- Levi Colwill (Chelsea) - 87.6 milyon Euro
41- Gabriel Martinelli (Arsenal) - 87 milyon Euro
42- Phil Foden (Manchester City) - 86.8 milyon Euro
43- Fermin Lopez (Barcelona) - 85.7 milyon Euro
44- Pablo Gavi (Barcelona) - 85.1 milyon Euro
45- Dean Huijsen (Real Madrid) - 84.3 milyon Euro
46- Moises Caicedo (Chelsea) - 84 milyon Euro
47- William Saliba (Arsenal) - 83.3 milyon Euro
48- Raphinha (Barcelona) - 82.6 milyon Euro
49- Estevao (Chelsea) - 82.4 milyon Euro
50- Pablo Barrios (Atletico Madrid) - 81.6 milyon Euro