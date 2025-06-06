Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada

Dünyanın en pahalı futbolcuları belli oldu. Listede Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın yerleri dikkat çekerken, listenin en başında ise Lamine Yamal yer aldı. İşte dünyanın en değerli 50 futbolcusu

Kaynak: Haber Merkezi

Arda Güler Barcelona
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Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 1

Futbol dünyasında her yıl yeni bir yıldız ortaya çıkarken, Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) dünyanın en yüksek değerine sahip 50 oyuncusunu sıraladı. Listede milli yıldızlar Kenan Yıldız ve Arda Güler de kendilerine yer buldu. Zirvede ise Barcelona’nın ‘süper çocuğu’ Lamine Yamal yer aldı.

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Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 2

Milli futbolcular Kenan Yıldız ve Arda Güler listenin ilk 35 sırasında kendisine yer buldu. İşte dünyanın en değerli 50 futbolcusu:

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Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 3

1- Lamine Yamal (Barcelona) - 402.3 milyon Euro

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Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 4

2- Erling Haaland (Manchester City) - 239.6 milyon Euro

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Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 5

3- Jude Bellingham (Real Madrid) - 233.8 milyon Euro

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Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 6

4- Kylian Mbappe (Real Madrid) - 192.5 milyon Euro

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Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 7

5- Jamal Musiala (Bayern Münih) - 154.8 milyon Euro

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Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 8

6- Pedri Gonzalez (Barcelona) - 143.7 milyon Euro

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Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 9

7- Vinicius Junior (Real Madrid) - 130.4 milyon Euro

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Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 10

8- Cole Palmer (Chelsea) - 126.5 milyon Euro

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Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 11

9- Julian Alvarez (Atletico Madrid) - 126 milyon Euro

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Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 12

10- Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) - 122.3 milyon Euro

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Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 13

11- Rodrygo Goes (Real Madrid) - 120.5 milyon Euro

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Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 14

12- Pau Cubarsi (Barcelona) - 118 milyon Euro

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Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 15

13- Joao Neves (PSG) - 117.8 milyon Euro

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Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 16

14- Bukayo Saka (Arsenal) - 115.1 milyon Euro

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Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 17

15- Morgan Rogers (Aston Villa) - 114.2 milyon Euro

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Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 18

16- Benjamin Sesko (Leipzig) - 113.5 milyon Euro

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Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 19

17- Desire Doue (PSG) - 108.7 milyon Euro

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Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 20

18- Xavi Simons (Leipzig) - 106.3 milyon Euro

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Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 21

19- Lautaro Martinez (Inter) - 105.1 milyon Euro

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Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 22

20- Alexander Isak (Newcastle United) - 103.1 milyon Euro

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Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 23

21- Michael Olise (Bayern Münih) - 102 milyon Euro

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Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 24

22- Ederson (Manchester City) - 100.8 milyon Euro

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Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 25

23- Josko Gvardiol (Manchester City) - 100.7 milyon Euro

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Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 26

24- Declan Rice (Arsenal) - 100 milyon Euro

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Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 27

25- Bradley Barcola (PSG) - 98.8 milyon Euro

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Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 28

26- Ryan Gravenberch (Liverpool) - 98 milyon Euro

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Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 29

27- KENAN YILDIZ (Juventus) - 97.8 milyon Euro

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Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 30

28- Nicolas Jackson (Chelsea) - 96.4 milyon Euro

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Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 31

29- Federico Valverde (Real Madrid) - 95.5 milyon Euro

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Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 32

30- Dominik Szoboszlai (Liverpool) - 93.9 milyon Euro

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Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 33

31- Warren Zaïre-Emery (PSG) - 92.5 milyon Euro

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Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 34

32- Cody Gakpo (Liverpool) - 92.3 milyon Euro

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Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 35

33- Kai Havertz (Arsenal) - 91.1 milyon Euro

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Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 36

34- ARDA GÜLER (Real Madrid) - 90.9 milyon Euro

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Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 37

35- Aurelien Tchouameni (Real Madrid) - 90.8 milyon Euro

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Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 38

36- Piero Hincapie (Bayer Leverkusen) - 90.5 milyon Euro

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Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 39

37- Alejandro Balde (Barcelona) - 89.7 milyon Euro

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Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 40

38- Kvara Kvaratskhelia (PSG) - 89.1 milyon Euro

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Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 41

39- Enzo Fernandez (Chelsea) - 87.9 milyon Euro

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Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 42

40- Levi Colwill (Chelsea) - 87.6 milyon Euro

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Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 43

41- Gabriel Martinelli (Arsenal) - 87 milyon Euro

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Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 44

42- Phil Foden (Manchester City) - 86.8 milyon Euro

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Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 45

43- Fermin Lopez (Barcelona) - 85.7 milyon Euro

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Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 46

44- Pablo Gavi (Barcelona) - 85.1 milyon Euro

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Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 47

45- Dean Huijsen (Real Madrid) - 84.3 milyon Euro

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Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 48

46- Moises Caicedo (Chelsea) - 84 milyon Euro

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Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 49

47- William Saliba (Arsenal) - 83.3 milyon Euro

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Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 50

48- Raphinha (Barcelona) - 82.6 milyon Euro

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Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 51

49- Estevao (Chelsea) - 82.4 milyon Euro

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Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 52

50- Pablo Barrios (Atletico Madrid) - 81.6 milyon Euro

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