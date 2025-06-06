Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada

Futbol dünyasında her yıl yeni bir yıldız ortaya çıkarken, Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) dünyanın en yüksek değerine sahip 50 oyuncusunu sıraladı. Listede milli yıldızlar Kenan Yıldız ve Arda Güler de kendilerine yer buldu. Zirvede ise Barcelona’nın ‘süper çocuğu’ Lamine Yamal yer aldı.