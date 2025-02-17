Ünlü İş İnsanı Kaza Yaptı, Şoförü Hayatını Kaybetti

İstanbul Çatalca'da korkunç bir kaza meydana geldi. Ünlü iş insanı Kalyon Holding İcra Kurulu Üyesi İsmail Özhan Özmen'in aracının yaptığı kazada Özmen yaralandı, şoförü ise hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:

Kalyon Holding İcra Kurulu Üyesi İsmail Özhan Özmen'in içinde bulunduğu araç, İstanbul Çatalca'da Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca mevkisinde petrol istasyonu ayrımında bariyerlere çarptı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada İsmail Özhan Özmen ağır yaralandı.

Ünlü İş İnsanı Kaza Yaptı, Şoförü Hayatını Kaybetti - Resim : 1

ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Özmen'in şoförü Emre Yıldızcan ise hayatını kaybetti. Feci kaza sonrasında Kalyon Holding İcra Kurulu Üyesi İsmail Özhan Özmen hastaneye kaldırıldı. Hasar gören araç ise kaza yerinden kaldırıldı.

Ünlü İş İnsanı Kaza Yaptı, Şoförü Hayatını Kaybetti - Resim : 2

Kaynak: İHA

Etiketler
İstanbul Çatalca
Son Güncelleme:
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Almanya ile İş Birliği Kadına Yönelik Şiddete Karşı Almanya ile İş Birliği
Ankara'da Sendika Binasında Silahlı Saldırı, Şube Başkanı Şube Sekreterini Öldürdü Şube Başkanı Şube Sekreterini Öldürdü
Türkiye'de Vatandaşların 2024’te En Çok Nelerden Şikayet Ettiği Belli Oldu Türkiye'de Vatandaşların 2024’te En Çok Nelerden Şikayet Ettiği Belli Oldu
Otellerde Neden Hep Beyaz Çarşaf ve Havlu Kullanılır? Sebebi Meğer Buymuş Otellerde Neden Hep Beyaz Çarşaf ve Havlu Kullanılır? Sebebi Meğer Buymuş
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da Korkutan Deprem Ankara'da Korkutan Deprem
İslam Memiş Kara Haberi Verdi: Düşüşü Sert Olacak İslam Memiş Kara Haberi Verdi: Düşüşü Sert Olacak
Ankara'da Sendika Binasında Silahlı Saldırı, Şube Başkanı Şube Sekreterini Öldürdü Şube Başkanı Şube Sekreterini Öldürdü
Fahrettin Altun ile Murat Ongun Arasında 'İpler' Gerildi! Fahrettin Altun ile Murat Ongun Arasında 'İpler' Gerildi!
Ankara'da Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı 54'e Yükseldi, Onlarca Kişi Yoğun Bakımda Başkentte Sahte İçki Kabusu Büyüyor