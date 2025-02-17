Ünlü İş İnsanı Kaza Yaptı, Şoförü Hayatını Kaybetti
İstanbul Çatalca'da korkunç bir kaza meydana geldi. Ünlü iş insanı Kalyon Holding İcra Kurulu Üyesi İsmail Özhan Özmen'in aracının yaptığı kazada Özmen yaralandı, şoförü ise hayatını kaybetti.
Kalyon Holding İcra Kurulu Üyesi İsmail Özhan Özmen'in içinde bulunduğu araç, İstanbul Çatalca'da Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca mevkisinde petrol istasyonu ayrımında bariyerlere çarptı.
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada İsmail Özhan Özmen ağır yaralandı.
ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ
Özmen'in şoförü Emre Yıldızcan ise hayatını kaybetti. Feci kaza sonrasında Kalyon Holding İcra Kurulu Üyesi İsmail Özhan Özmen hastaneye kaldırıldı. Hasar gören araç ise kaza yerinden kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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