Kadına Yönelik Şiddete Karşı Almanya ile İş Birliği

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul milletvekili Elif Esen, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg’u TBMM’de misafir etti. Meclis’teki yuvarlak masa toplantısında kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin atılacak somut adımlar görüşüldü.

Toplantıya akademisyenler, uzmanlar ve farklı partilerden milletvekilleri katıldı.

Katılımcılar, kadına şiddete karşı iş birliğinin artırılması gerektiğini vurgularken, şiddeti önleme konusundaki başarılı politikalar ve yasal düzenlemeler değerlendirildi. Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık uzmanlar ve akademisyenler tarafından eğitim, hukuk, sağlık alanlarında masaya yatırıldı.

DEVA Partili Esen, konuya ilişkin açıklamasında, Sibylle Katharina Sorg’a teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Haber Merkezi